28歲男搭自強號「睡過頭」！竟拉閥急煞 害全部旅客陪他下車
台鐵第422次新自強號2日上周五不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車有一名旅客擅自拉車長閥，台鐵事後報警處理，警方掌握男子身分後，今（5）日中午傳喚涉案的28歲謝姓男子到案說明，謝男供稱，因「睡過頭」來不及下車，情急之下才拉車長閥讓列車煞停，後續警方將依法開罰新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。
記者孫唯容／綜合報導
台鐵公司表示，2月2日第422次新自強號行駛至金崙站前，卻突然因為不明原因列車自動煞車停車，車廂最終停止在金崙站月台內，事後調閱車廂錄影帶，發現當時第9車疑似有旅客拉車長閥，並在金崙站下車，全案已向鐵路警察局報案。
鐵路警察局花蓮分局獲報後，循線追查出男子身分，確認涉案男子為居住在台東地區的謝姓男子，他今天中午12時30分許到案說明，謝男初步供稱，當天搭乘該輛自強號列車原定於台東下車，但在車上卻不小心睡著，自己坐過站，醒來後發現來不及下車，一時情急便將車廂間之車長閥轉動，致列車於金崙車站緊急停車。
後續警方訊後將謝男依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，函移交通部裁處。