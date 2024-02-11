籃籃「半素顏」走春！一看以為高中生　粉絲：照片長不一樣

獨／Ozone林佳辰成名後變了！正妹姊姊米安看在眼裡：他是大明星

▲Ozone成員林佳辰（左圖）走紅後的變與不變，正妹姊姊米安見證弟弟的成長。（圖／翻攝自林佳辰、米安IG）
▲Ozone成員林佳辰（左圖）走紅後的變與不變，正妹姊姊米安見證弟弟的成長。（圖／翻攝自林佳辰、米安IG）

記者楊穎軒／台北報導

23歲林佳辰（Summer、夏夏）是節目《原子少年》第一季萬人迷，現為潮流男團Ozone門面、創作和歌唱擔當，曾經Solo發行中二搖滾曲〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉，出道7個月即與5名戰友周祖安、黃文廷、周子翔、林煥鈞、李哲言舉行兩場萬人售票演唱會、登上跨年舞台及二度參加除夕特別節目《紅白藝能大賞》，網紅姊姊米安旁觀佳辰入行1年多的蛻變，只想跟弟弟說：「他永遠是我們家人眼中的super star。」

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▲林佳辰IG每則貼文破萬起跳，Ozone所到之處人潮聚集，初嚐走紅滋味。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰IG每則貼文破萬起跳，Ozone所到之處人潮聚集，初嚐走紅滋味。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰IG每則貼文破萬起跳，Ozone所到之處人潮聚集，初嚐走紅滋味。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲林佳辰初嚐走紅滋味。（圖／翻攝自林佳辰IG）
Ozone成軍1年5個月成績斐然　林佳辰音樂涵養廣而深

踏入演藝圈滿17個月，林佳辰交出Ozone首張迷你實體專輯賣破萬張，單曲盤踞各大音源排行榜，YouTube點擊率平均300萬，一連兩天在台北流音樂中心開唱的好成績，還和藍心湄跨世代合唱，個人除了發表獨唱作品，還與隊長祖安合作雙人曲〈Young Blood〉，佳辰私下也翻唱韓流天王Jung Kook、澳洲民謠姊弟組合Angus & Julia Stone的歌，以及多首自創曲和電吉他Solo，音樂涵養廣而深。

▲林佳辰寫的個人單曲〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉玩龐克搖滾，歌詞中二卻可以代表多數少男心聲，令人會心一笑。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰寫的個人單曲〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉玩龐克搖滾，歌詞中二卻可以代表多數少男心聲，令人會心一笑。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰除了和祖安合唱共同創作曲〈Young Blood〉，還獨秀搖滾新作〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉。（圖／翻攝自Ozone IG）
林佳辰走紅後的變與不變　姊姊米安最佩服弟弟的自律

林佳辰二姊米安接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，發現佳辰對自己越來越有自信、放得開，她笑說：「可能一開始上節目被問問題很明顯會緊張，但現在感覺得出來越來越能應對進退了！」但不變的是弟弟依舊會像以前一樣，休假時間也不懈怠，會去練拳擊維持身材，並精進舞蹈、吉他，「這件事我還滿佩服的！」

▲Ozone佳辰（右三）坦承是團隊中最常破音的人，前陣子還一度以為是「先天性缺陷」，跑去醫院檢查，幸好並無大礙。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲▼林佳辰（上圖右三）面對媒體更顯從容，冷不防丟出「佳辰哏」製造滿滿效果，活絡訪問氣氛也創造新聞點。（圖／記者詹鎰睿攝影、MyVideo提供）
▲佳辰狂爆料團員祕密。（圖：MyVideo提供）
孩子對父母的影響力　夏爸夏媽獻出跨年初體驗

被問及過去1年最感動的事，米安說是去年Ozone的跨年演出，「我爸媽真的超級無敵支持他，直奔台中跟著粉絲一起看表演一起倒數，重點是還舉著自己做的燈牌！爸媽很開心表示他們又年輕了一次，那是他們第一次看跨年演唱會，覺得很開心！」

▲Ozone連趕3場跨年。（圖／民視提供）
▲Ozone去年連趕3場跨年活動，林佳辰（右二）爸媽、姊姊都現身捧場，高舉自製燈牌應援。（圖／民視提供）
正值農曆年假，米安分享和林佳辰除夕有和阿公、阿嬤、大伯、叔叔全家一起圍爐，小孩收到多位親戚給的紅包，當然姊弟倆也有包給所有人，昨（10）日大年初一，林家按照慣例出門走春、拜拜，還有絕對不能錯過的刮刮樂。

▲林佳辰二姊米安顏值也不低，曾擔任服裝造師，目前經營自創網路服飾品牌。（圖／翻攝自米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安顏值也不低，曾經擔任服裝造型師，目前經營自創服飾品牌。（圖／翻攝自米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安顏值也不低，曾擔任服裝造師，目前經營自創網路服飾品牌。（圖／翻攝自米安IG）
米安表示，對佳辰的期許其實一直都沒有變，「一樣希望他不要忘記初衷，活在當下，努力完成自己所期望的事情，無論如何他在我們眼中都是最棒的，即使不完美也沒關係，他始終是我們家人眼中的super star。」

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