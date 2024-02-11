獨／Ozone林佳辰成名後變了！正妹姊姊米安看在眼裡：他是大明星

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踏入演藝圈滿17個月，林佳辰交出Ozone首張迷你實體專輯賣破萬張，單曲盤踞各大音源排行榜，YouTube點擊率平均300萬，一連兩天在台北流音樂中心開唱的好成績，還和藍心湄跨世代合唱，個人除了發表獨唱作品，還與隊長祖安合作雙人曲〈Young Blood〉，佳辰私下也翻唱韓流天王Jung Kook、澳洲民謠姊弟組合Angus & Julia Stone的歌，以及多首自創曲和電吉他Solo，音樂涵養廣而深。
林佳辰走紅後的變與不變 姊姊米安最佩服弟弟的自律
林佳辰二姊米安接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，發現佳辰對自己越來越有自信、放得開，她笑說：「可能一開始上節目被問問題很明顯會緊張，但現在感覺得出來越來越能應對進退了！」但不變的是弟弟依舊會像以前一樣，休假時間也不懈怠，會去練拳擊維持身材，並精進舞蹈、吉他，「這件事我還滿佩服的！」
孩子對父母的影響力 夏爸夏媽獻出跨年初體驗
被問及過去1年最感動的事，米安說是去年Ozone的跨年演出，「我爸媽真的超級無敵支持他，直奔台中跟著粉絲一起看表演一起倒數，重點是還舉著自己做的燈牌！爸媽很開心表示他們又年輕了一次，那是他們第一次看跨年演唱會，覺得很開心！」
正值農曆年假，米安分享和林佳辰除夕有和阿公、阿嬤、大伯、叔叔全家一起圍爐，小孩收到多位親戚給的紅包，當然姊弟倆也有包給所有人，昨（10）日大年初一，林家按照慣例出門走春、拜拜，還有絕對不能錯過的刮刮樂。
米安表示，對佳辰的期許其實一直都沒有變，「一樣希望他不要忘記初衷，活在當下，努力完成自己所期望的事情，無論如何他在我們眼中都是最棒的，即使不完美也沒關係，他始終是我們家人眼中的super star。」
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