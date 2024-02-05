足球／梅西缺陣爭議延燒！下站將登日本 日網友擔憂：請讓我退票
世界球王梅西（Lionel Messi）缺席邁阿密國際隊在香港進行的交流賽，引發當地球迷不滿。2月7日為梅西的下一站，將在東京和日本隊伍神戶勝利船進行友誼賽，香港爭議一出讓日本網友擔心梅西屆時可能不會出賽，相關討論也在網路上引起熱議。
記者林之越/綜合報導
昨（4）日邁阿密國際隊來到香港進行交流賽，「世界球王」梅西自然是球迷的觀賽焦點，且最便宜的票價就高達4880港元（約19592台幣）。然而，球王本人雖然出席了賽前熱身跟伸展，但卻因傷缺席球賽的正規時間，讓香港球迷當場高喊退票。
作為梅西下一個目的地的日本，也有許多網友對於此事件表達看法，並且普遍認為梅西出席面對神戶勝利船的可能性越來越低。
根據《東京體育》的報導指出，球迷們的擔憂包含：「如果梅西受傷的話，很有可能在日本也不會出賽」、「如果梅西缺席的話，我能夠退票嗎？」、「如果梅西受傷了的話，估計在日本也不會出賽，如果出賽的話，香港人只會更生氣」等。
但另一方面，也有球迷認為這件事不能完全算是梅西的過錯，他們表示：「問題在於邁阿密國際在他們的世界巡迴賽中，安排了太多的比賽」、「如果真的是受傷的話那也沒辦法。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁