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足球／梅西缺陣爭議延燒！下站將登日本　日網友擔憂：請讓我退票

▲梅西缺陣香港友誼賽爭議延燒，下站登陸日本恐缺席，日網友擔憂想退票。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西缺陣香港友誼賽爭議延燒，下站登陸日本恐缺席，日網友擔憂想退票。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

世界球王梅西（Lionel Messi）缺席邁阿密國際隊在香港進行的交流賽，引發當地球迷不滿。2月7日為梅西的下一站，將在東京和日本隊伍神戶勝利船進行友誼賽，香港爭議一出讓日本網友擔心梅西屆時可能不會出賽，相關討論也在網路上引起熱議。

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昨（4）日邁阿密國際隊來到香港進行交流賽，「世界球王」梅西自然是球迷的觀賽焦點，且最便宜的票價就高達4880港元（約19592台幣）。然而，球王本人雖然出席了賽前熱身跟伸展，但卻因傷缺席球賽的正規時間，讓香港球迷當場高喊退票。

▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢　連貝克漢都被砲轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢　連貝克漢都被砲轟。（圖／美聯社／達志影像）
作為梅西下一個目的地的日本，也有許多網友對於此事件表達看法，並且普遍認為梅西出席面對神戶勝利船的可能性越來越低。

根據《東京體育》的報導指出，球迷們的擔憂包含：「如果梅西受傷的話，很有可能在日本也不會出賽」、「如果梅西缺席的話，我能夠退票嗎？」、「如果梅西受傷了的話，估計在日本也不會出賽，如果出賽的話，香港人只會更生氣」等。

但另一方面，也有球迷認為這件事不能完全算是梅西的過錯，他們表示：「問題在於邁阿密國際在他們的世界巡迴賽中，安排了太多的比賽」、「如果真的是受傷的話那也沒辦法。」

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