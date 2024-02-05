小S老公嘆「20幾歲都老妹」！她被瞬間惹毛：我都45歲了
小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，感情進入老夫老妻階段，她在《小姐不熙娣》裡分享和老公的生活點滴，表示經常被對方惹毛，有一次許雅鈞參加兄弟聚會，好友們都帶著女伴出席，沒想到老公竟稱20幾歲的女孩都是「老妹」，讓她被踩到地雷瞬間爆炸，冷冷回了句「我已經45歲了」。
記者江芷稜／綜合報導
當集節目《小姐不熙娣》邀請柯震東上節目，他過往的情史包括蕭亞軒、李毓芬都是姐姐類的美女，小S問他「還會找年長的姐姐交往嗎？」、「幾歲的人才算老妹」，柯震東深怕踩雷，小心翼翼地回答「沒有老妹」，稱讚40歲以上女生「很有韻味」，不敢得罪廣大的女性粉絲。
小S則分享許雅鈞某次聚會回家，她好奇問「好玩嗎」，沒想到對方搖搖頭說「都是老妹」，大多都超過20幾歲，讓她聽了傻眼，當場冷冷回他「不好意思，我已經45歲了」，許雅鈞則解釋「妳是老婆，不算」，讓她覺得好氣又好笑，認為男生私下形容異性的說法不可思議。
她也透露，私下會想保有獨處時間，每次錄影深夜回家時都會問司機另一半回家了嗎？如果許雅鈞出門，小S就會很雀躍大喊YES，返家後可以小酌喝威士忌、追劇，放鬆之後再去卸妝，享受單獨的Metime時光，如果司機說她老公在家，她反而會扼腕，沒有自己的空間，不能一個人好好獨處，開玩笑勸柯震東結婚前要想清楚。
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