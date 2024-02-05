立法院20日開議　民眾黨提2方案最後由韓國瑜裁示讓步

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國民黨總召傅崐萁表示，16號開議國民黨沒有意見，但16號是年初七，國家放假到初五，期間很多文件要印刷，經過了解文件也要印刷兩三天，讓立法院同仁要犧牲年假時間先來立院上班趕工。傅崐萁問，院長要讓基層立院同仁犧牲年假做準備嗎？只要立法院準備好，國民黨立委也都準備好，明天就開議也可以，只是立法院準備好了嗎？
民眾黨團總召黃國昌則表示，新國會背負選民高度期待，所以提出盡早開議善盡職責，在黨團會議中也提出A、B兩個方案。A方案比較希望進行的，最好6日就正式開議，但在聽完傅崐萁高見以後，把立法院議事人員準備新科立委的時間都納入考慮，依照黨團B方案，希望在2月16日開議。
黃國昌說，國民黨這件事情也可以支持，但剛傅崑萁講了一個作業問題，「會讓小黨團承受不可承受之重，讓小黨團一個盡早開議的卑微請求要讓立法院基層同仁加班，這樣子就不好了，在理解上，接下來還有兩天工作時間，過完年回來還有一天準備，2月16號開議，兩因素平衡折衷下，似乎是可以理解方案，另外國民黨也同意，是不是就2月16。」
柯建銘這時補充發言，表示也不用堅持一定要周五開議堅持16日開議，其實20日還是比較好；韓國瑜裁示說，16號以前很多員工要犧牲假期，還是要讓他們充分休息、度過年假，因此建議在20號開議。
經過半小時協商，做出以下結論：
第一、各黨團同意定於2月20日(星期二)舉行第11屆第1會期第1次會議(開議日),2月20日(星期二)邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依台灣民眾黨黨團、民進黨團、國民黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期及人數，均依例授權議事處辦理。當日上午9時至10時為國是論壇時間，當次會議不處理臨時提案。
二、本會期自2月23日起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理（週五上午9時至10時為國是論壇時間。週二下午5時至6时處理臨時提案，質詢期間週二下午1時50分至2時30分處理臨時提案）。
三、本會期程序委員會依政黨比例由國民黨黨團推派9人、民進黨黨團推派9人、台灣民眾黨黨團推派1人代表組成，名單請於2月29日星期四中午12時前送至議事處彙整，上述名單送交議事處後即不予更換。