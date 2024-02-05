頑童MJ116驚喜合體熱狗MC HotDog 《紅白》嗨把小巨蛋變舞池
台視節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》日前在台北小巨蛋盛大登場，廣邀超過30組巨星齊聚一堂陪伴觀眾歡度除夕夜，邀請難得合體的金曲饒舌天團「頑童MJ116」擔任本屆的華語壓軸，一出場就造成全場轟動， 緊接著「熱狗」MC HotDog帥氣現身，重現當年兄弟本色（G.U.T.S）經典組合。
記者張一笙／綜合報導
金曲天團「頑童MJ116」於2019年公開單飛不解散的消息，近年來3人分別發行個人專輯及單曲，3人距離上次共同出單曲及專輯，已經是2023年初為電影《速命道》共同演唱的同名EP，以及2019年的專輯《董Don》。
「頑童MJ116」3人合唱〈Ride With Us〉，動感節奏隨著重節拍點燃台下觀眾熱情，接著「熱狗」MC HotDog帥氣登場，率領6位辣妹舞者登台演出，演唱個人新專輯歌曲〈約翰屈伏塔〉，將小巨蛋化身成大型舞池，最後「頑童MJ116」大淵、瘦子、小春共同前往小舞台，與「熱狗」MC HotDog一同帶來〈Super Duper〉邀請全場觀眾一起跳舞，現場氣氛沸騰到最高點！
今年《紅白》囊括Energy、TRASH、W0LF(S)五堅情、YELLOW黃宣等人氣團體、歌手，更邀請南韓人氣女團LE SSERAFIM登台演出，共超過30組巨星齊聚一堂，陪伴觀眾一同迎新春。精彩可期的節目將在2月9日除夕夜晚上7點在台視主頻播出，將帶給大家最難忘、最豐富的節目內容。
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