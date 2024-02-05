川普自稱「習近平好友」 當選後仍打算對中國課60%關稅
美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨內初選勢如破竹，日前他再向外界透露倘若自己再度執政，將會向中國貨物徵收高達60%的進口關稅。川普表示將會對中採取強硬措施，還將自己贏得初選與中國股市瘋狂下跌掛鉤，稱美股大漲是因為投資人「認為我會當選」。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普目前在共和黨內提名位居龍頭，幾乎和民主黨對手拜登一樣可以抵定獲黨內提名候選人參加11月5日的美國大選。日前在接受《福斯新聞》（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）時提到，如果自己在今年11月當選總統，他將再次對中國徵收關稅，而且稅率可能超過60%。
川普表示，他不認為這麼做是引發貿易戰，他說自己不想傷害中國，「我希望中國也做得很好，真的。我非常喜歡習主席（習近平），在我任職期間他是我的好朋友」，但川普也稱「不過中國確實佔了我們國家的便宜」，至於被問及中國進口商品課稅一事，川普則回應表示，也許會向中國進口商品課不只60%關稅，而是更多。
川普在於2018年6月，於任職美國總統期間對中國價值500億美元（約1兆5695億元台幣）的商品徵收25%關稅，引發中國反制措施，雙方大打激烈貿易戰。而拜登在上任以後則針對先進半導體和製造這些半導體的設備增加了新的限制，避免這些產品流入中國。
除了中國以外，川普還表示，他將對所有美國進口商品統一課徵10%關稅，但這因為可能傷害消費者而受到廣泛批評，尤其是黨內僅存的挑戰者前聯合國大使海莉，她批評川普的提議可能對美國家庭造成打擊，使其每年支出增加將近2600美元。