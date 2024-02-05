春節宜花東訂房率達6成！高公局曝連假國道地雷路段、好走時段

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高公局根據歷年春節交通特性及透過大數據分析，預測春節連假7天北、中、南部國道重點壅塞路段及時段，提供用路人參考。其中，大年初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北部路段及國5南向宜蘭路段於上午5點起即可能出現長時段壅塞。
初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中部路段於中午12點過後，國5北向宜蘭路段於上午9點後將出現長時段壅塞；部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段甚至可能壅塞至隔日凌晨。
高公局建議用路人於假期間多搭乘公共運輸，如仍須自行開車，建議初一至初三南向用路人，於上午6點前或中午12點後出發；初三至初五北向部分，建議南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中午12點時前出發。另南北長途建議可利用台61改道行駛，避免車流過度集中；行車前可利用高速公路1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。
為維持春節連假期間高速公路行車合理服務水準，高公局規劃初一至初三時段性封閉國1、國5南向入口匝道；初三至初五時段性封閉國1國3北向及雙向入口。
另外，依據中央氣象署天氣預報，小年夜至初三受大陸冷氣團影響，天氣偏冷；初四、初五大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。降雨部分，小年夜各地陰雨，除夕各地局部短暫雨，初一水氣明顯減少，初二至初五多雲到晴。
高公局提醒民眾，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，以確保行車安全；此外，冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，行車前可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，亦可使車窗玻璃不起霧；行車前若有身體不適情形，切勿勉強駕駛，以保障自身及他人行車安全。