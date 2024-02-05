年終獎金領36萬！他仍決心離職　眾見「行業」秒懂：付出不成正比

全家過年拚了！美式、拿鐵都買一送一　寄杯388杯8888元喝到後年

▲全家過年咖啡超拚命，除了門市特濃美式、特濃拿鐵買一送一，線上寄杯推出「388杯美式8888元」，一路喝到大後年。（圖／業者提供）
▲全家過年咖啡超拚命，除了門市特濃美式、特濃拿鐵買一送一，線上寄杯推出「388杯美式8888元」，一路喝到大後年。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

農曆春節7天連假將至，搶攻出遊的咖啡商機，全家不惜祭出重磅優惠，包括門市開喝特濃美式、特濃拿鐵買一送一，霜淇淋第2支5元；線上寄杯更祭出特大杯美式5杯168元、68杯美式1688元、388杯美式8888元，以及60顆茶葉蛋588元，在龍年吃好吃滿！《NOWnews》整理好康亮點，一文快速看懂。

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🟡全家過年咖啡優惠

📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1

▲2月7日至2月14日全家霜淇淋第二支5元。（圖／業者提供）
▲2月7日至2月14日全家霜淇淋第二支5元。（圖／業者提供）
📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元

▲合購價。（圖／業者提供）
▲大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支合購價1688元。（圖／業者提供）
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）

▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲一圖看懂全家過年咖啡折扣。（圖／業者提供）
▲一圖看懂全家過年咖啡折扣。（圖／業者提供）
🟡買福袋送霜淇淋
即日起至2月14日，於APP隨買跨店取買福袋2入498元，兌換完畢再送2支霜淇淋，換算下來，等於是買1個福袋、免費吃1支霜淇淋，每位會員限購10組，福袋需於2月21日前兌換。若是到門市買福袋，另可用全家Fa點3000點、以200元換購。

2月7日至2月20日到門市消費，使用全盈+PAY、橘子支付、台灣PAY、記名悠遊卡支付，單筆滿200元最高回饋20元，單筆不累贈，送完為止，結帳出示全家會員，再抽價值4萬8000元雙人日韓旅遊金。

🟡國道商場服務區、休息站加碼送
春節期間到「國道蘇澳服務區、石碇服務區、新營服務區、三義車亭服務區」4大商場，消費滿588元有好禮三選一：中杯美式、FMC超柔抽取式衛生紙（110抽單包）、Fami!ce全家霜淇淋（兌換期限至2/14）。

台61線「新豐休息站、口湖休息站」單筆消費滿388元享好禮4選1：中杯美式、中杯拿鐵、FMC超柔抽取式衛生紙（110抽單包）、FamiCollection指定茶飲（兌換期限至2/14）。

▲全盈+PAY線下支付滿200元送全家20元紅利金。（圖／業者提供）
▲全盈+PAY線下支付滿200元送全家20元紅利金。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN過年咖啡優惠

📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。
◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。
◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。
◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。
◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）

7-11過年咖啡優惠！美式買8送8、拿鐵買2送2可寄杯　霜淇淋買1送1

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