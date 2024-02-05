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倉儲管理效率大躍進！中鋼自主開發鋼捲吊運天車AI技術

▲中鋼公司冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業，並自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業，並自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業，並自主開發鋼捲吊運天車AI技術，以及優化整合五大倉儲相關系統，促使倉儲管理效率大躍進，邁向智慧倉儲發展新里程碑。

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▲中鋼公司自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼公司於去(112)年成立數位轉型推動小組，將一貫化作業煉鋼製程，全面導入智慧製造，因「無人化天車」也是智慧製造相當重要的一環，廠內亦推動無人化天車吊運鋼品作業，讓全廠區均能達到高效率、低成本及低碳排等生產目標。

王錫欽說，中鋼自104年投入無人化天車研究，107年自主開發天車AI技術，先在冷軋成品倉庫完成首部無人化天車改造，再於109年建立「雙天車協同作業及防撞」等AI技術後，同倉庫再改造另部無人化天車，開啟首次雙無人化天車鋼捲吊運作業。

中鋼並於去(112)年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車1年所需的人力工時及維護成本，較原有天車共可減少約新台幣400萬元，加上無人化天車具穩定連續作業特性，故障率更是大幅降低80%，促進倉儲管理效率大躍進。

▲中鋼公司冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業，並自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業，並自主開發鋼捲吊運天車AI技術，邁向智慧倉儲發展新里程碑。(圖／中鋼公司提供)
王錫欽指出，中鋼成功開發無人化天車AI技術及應用於改造的鋼捲吊運天車，除了大量減少天車操作人力工時及維護成本，大幅降低天車故障率，提高倉儲作業效率外，也透過電腦視覺AI模型訓練及設置電子柵欄功能後，如有人員或異物進入作業區，無人化天車會自動緊急停止運行，更提升了倉儲場域的安全性。

王錫欽並指出，中鋼今(113)年除了持續推動鋼捲吊運天車無人化改造外，也將加速建立生產線數種不同類型吊具天車的AI技術開發，例如扁鋼胚夾取型天車、電磁鐵吸取型天車等，並發展多部天車遠端集中控制技術，朝實踐智慧精緻鋼廠目標大步前進，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

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