台中公布6次檢驗台糖肉片、徐巧芯稱22次 林俊憲：16次不公布？
台中市府上月前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢驗結果出爐發現有不得檢出的瘦肉精西布特羅，並提及6次的檢驗都有驗出；反觀行政院食安辦昨日公布檢驗結果，無論是毛髮、血液或飼料等途徑，皆無驗出瘦肉精，成為羅生門。而國民黨立委徐巧芯則在臉書表示，台中市府為求謹慎，實際上檢驗了22次。對此民進黨立委林俊憲今（5）日質疑，那剩下16次結果為何不公布，若是零檢出卻不公布，就很值得討論動機了。
記者陳威叡／台北報導
對於台糖安心豚被檢出瘦肉精一事成為羅生門，對此徐巧芯在臉書上表示，台中市府為求謹慎實際上檢驗了22次。對此林俊憲表示，感謝徐巧芯提供一個重要資訊，就是台中市食安處驗了22次。那就怪了，為什麼台中市府要對外說只驗了6次？剩下的16次結果呢？有檢出的話，為何不公布？零檢出的話，不公布，那就很值得討論動機了。
林俊憲說，台糖豬肉事件發展至今，台糖昨日已經會同食藥署針對同批肉品抽驗45個樣本，零檢出，今天再公布3個同來源場、同屠宰場、同日屠宰、分切及包裝肉品的樣本，還是零檢出。所以剩下的疑點，就在那包被台中市府驗了22次的「天選之肉」。
林俊憲制出，消失的16次結果，請台中市長盧秀燕馬上出來公開說明。雖然不是台中市6個國民黨立委所提供，也不知道徐巧芯怎麼獲得市府內部獨家消息，但相信以徐巧芯在國民黨內的地位，「22次這個資訊絕對可靠，對吧？」