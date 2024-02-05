民眾黨對立院選舉爭議票提討論　陳昭姿嗆柯建銘：怎麼可以這樣

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黃國昌說，在立法院長選舉時，依照規定，如果有出現爭議票，應該由全體監票員針對該爭議表決，但卻由一人認定廢票；並請來一同出席的監票員林國成，還原當初狀況。林國成說，該張爭議票上用院中規定的圓戳蓋的是無疑的，但是因為印尼有沾到選票，事實上這是無心之過，很明顯是投給蓋黃珊珊，當時就要求法規規定由監票人認定，國民黨許宇甄委員認為明確是支持黃珊珊，但陳亭妃認為是無效票，應該要討論；爭議之下最後由柯建銘來看，就變無效票。
陳昭姿也說，這輩子投了很多票，大家都很重視這麼重大的日子。前一天開會到11點多，隔天7點半就聚集，確實在精神上、睡眠上的不足，但是當天投票，當然是清楚要投給誰。在投票時沾到印泥並沒有感覺，也因為是新手不曉得當下可以求救，所以請同仁拍照，但依照院內規定，該選票並沒有違規，「請主席給公道。」
柯建銘則說，聽完覺得怎麼會有這種言論，協商開始前陳昭姿還過來大罵、更跑到電視節目中講今天要翻案。「主席你也是老立委，大家都很清楚，會被判無效票的方法有哪些。」柯建銘說，這並不影響投票結果，且自己犯的錯就要認。
柯建銘說，投票當下快吵起來了，一開始是尊重當下三個監票員看能不能協調結果出來，但沒有結果，才由主席介入協調，且已經有問過林國成跟許宇甄的意見，都說尊重裁決，不然他也不會介入，「今天還要搞，能看嗎？」
柯建銘表示，立法院廢票何其多，解讀並非陳昭姿個人可解讀，更痛批民眾黨「烙兄弟」，質疑朝野協商是由黨團3長出席，為什麼林國成、陳昭姿可以進來；這時韓國瑜趕緊出面喊話「柯總召看著我的眼睛，你休息一下！」
陳昭姿後續表示，她更生氣柯建銘事後對媒體說「陳昭姿投不下去黃珊珊才跑票」，她生氣表示，這每一個指責都非常嚴重，對於第一次走進叢林的她都受了很重的傷，「我跟你是一輩子的好朋友」。她也指控柯建銘已經有定見，「我怎麼知道當下裁示是不是往這邊去做？更欠她一個道歉。」
對此，柯建銘反擊，「投票行為要自己承擔，為甚麼要道歉？大家都老朋友，這種事情不是妳自己詮釋大家都會相信妳，政治攻防大家都有詮釋。」柯建銘說，「政治攻防要跟妳道歉，沒有這種事。」後續他表示，要議決就議決，都尊重。
立法院秘書長周萬來也出面解釋，一般來講，主席宣告選舉結果時，在場委員都沒異議的話，議事錄記載就確定了，但「立法院議事規則」54條第2項，如果出席委員認為有錯誤或遺漏時，應以書面提出，所以民眾黨團認為有錯誤或遺漏，可以用書面提報到第一次院會。
黃國昌發言表示，院長主持會議新院長新氣象，尊重委員發言的時間跟空間，一切以院長裁示為主，今天主要是針對立法院投票及開票辦法第13條規定的爭議解決機制提出疑問，並對於議事錄確定部分提出看法，但最後看起來今天協商討論不出甚麼決議出來，就依照院長指示。
韓國瑜最後提出裁決，黨團重要幹部針對選舉公報記敘中有效票與無效票的後續處理方式，可於開議日將相關書面請求送交書面院會處理，黃國昌對此表示沒意見。