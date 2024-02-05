王瞳回大馬陪公婆淚崩：還是痛 她驚人感應「艾成有回來」
藝人王瞳今（5）日出席板橋慈惠宮活動，為113甲辰龍年民藝大街嘉年華造勢，前陣子她回亡夫艾成的故鄉馬來西亞古晉，與艾成的家人聚會，聊到接獲艾成噩耗那刻的心情，不免還是會哭泣，王瞳說：「因為要扒開當時的感受，我接到消息的當下還是滿痛的，但每一次的哭不是覺得自己可憐，而是越哭越感恩，要好好珍惜身邊的人。」
記者羅凌筠／新北報導
王瞳這趟與張芸京一起在大馬教會表演艾成的音樂，艾成的爸媽看了現場演出，有點後悔去年12月怕觸景傷情，沒來台灣親身參與為艾成辦的演唱會。這趟旅程等於是王瞳提前陪夫家過年，「很開心把艾成的心願和能力帶回去家鄉，看到家人好像復活一樣，重新得到喜樂和盼望，是很棒的新年禮物和祝福。」
曾經和艾成一起主持節目的胡嘉愛，見證過夫妻倆私底下甜蜜的一面，在艾成離世後，胡嘉愛某晚睡覺前，突然全身起雞皮疙瘩，眼睛閉起來就感覺從高處墜下，像在坐雲霄飛車，後來在公司跟經紀人聊起此事，胡嘉愛才發現那段期間不只是她有感應，「他也有回去看其他工作人員，有同事夢到，會感覺他有回來。」
「民藝大街嘉年華活動」將在2月10日至14日登場，邀請到金曲歌王黃文星、玉女歌手陳明真、台語美聲天后向蕙玲、療癒女聲楊淨宇、霸氣樂團、歐巴尚青、綜藝新秀郭忠祐、八點檔戲劇女主角張家瑋、郭亞棠、謝京穎、王沛語、李沛綾、方琦、梁佑南、陳又榕、吳欣樺，以及八點檔當家小生王燦、霍正奇、雷洪、黃新皓、于浩威、劉爾金等帶來精采演出。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁