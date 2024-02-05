11-12月電子發票4大獎！104人抱走逾1.9億 7成用載具存雲端發票
去（112）年11-12月期統一發票已於113年1月25日開獎，特別獎中獎號碼為「63603594」，財政部今（5）日公布中獎清冊，其中這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有104位，獎金合計超過新台幣1億9千萬元，對中其他獎項的獎金達23億6千萬餘元。而在104位中獎得主，有73位使用載具儲存雲端發票，其中使用手機載具及會員載具最多。
記者顏真真／台北報導
財政部表示，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4印花稅，而未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。
不過，財政部指出，去年11-12月期統一發票千萬特別獎有13張中獎，其中有6張雲端發票，而且都沒有設定領獎帳戶，變成消費者要自己對獎，因此很容易產生遺漏。同樣，去年9-10月期統一發票也還有3位千萬獎得主未現身領獎，其中有1人也是用雲端發票，也沒載具歸戶及設定領獎帳戶，因此，若消費者沒自己對獎再去領，就很容易遺漏。
其實，為方便民眾儲存及管理電信帳單的雲端發票，財政部也已攜手國內5大電信業者，推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，立即享有電信帳單雲端發票無須每期歸戶並可統一管理的便利生活。
財政部也呼籲，民眾在消費時多利用載具儲存雲端發票，只要透過4步驟就可完成雲端發票設定，包括安裝統一發票兌獎APP、申請或綁定手機條碼、設定領獎帳戶及設定載具歸戶，就可立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎每期包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，對獎機會多1次。