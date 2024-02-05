兔年10大市值公司出爐 廣達飆漲近240%、這家企業竟負成長
台股兔年今（5）日封關順利收紅，小漲36.14點，漲幅0.2%，指數收在18096.07點，成為第一個農曆年封關站穩萬八的一年。整體而言，兔年台股呈現先蹲後跳，指數最低出現在2023年3月16日盤中的15186.74點，最高則是於今年1月30日盤中來到18138.74點。而在AI與半導體產業的挹注之下，帶動電腦及周邊設備指數於兔年強彈108.78%最出色，其次是電子通路的56.28%。另外，兔年前10大市值公司也出爐，10大中以廣達兔年總市值漲幅高達239.99%居冠，聯發科漲35%居次、台積電漲28%排第三。
記者許家禎／台北報導
回顧加權指數兔年表現可圈可點，年度大漲3163.14點，漲幅達21.18%，在全球主要指數中，僅次於費城半導體與日股，帶動兔年台股市值大增10.86兆元，截至兔年封關台股市值增胖至57.74兆元。整體而言，兔年台股呈現先蹲後跳，指數最低出現在2023年3月16日盤中的15186.74點，最高則是於今年1月30日盤中來到18138.74點。
而三大法人兔年對台股的態度，除了自營商提款3291.63億元，外資與投信連袂回補台股，外資由前一年的賣超轉為買超1791.07億元，投信則是回補2591.79億元，三大法人兔年合計買超1091.23億元。
分析兔年各類股表現，在AI與半導體產業的挹注之下，帶動電腦及周邊設備指數於兔年強彈108.78%最出色，其次是電子通路的56.28%，資訊服務、電機類指數的漲幅也超過四成，反觀傳產中的塑膠類股下跌-18.14%墊底，玻陶指數下跌-16.2%，為唯二跌幅超過一成的類股。
另外，兔年前10大市值公司也出爐，10大中以廣達兔年總市值漲幅高達239.99%居冠，聯發科漲35%居次、台積電漲28%排第三。富邦金成長12.99%成長幅度也有雙位數，其他、鴻海、中華電、國泰金與聯電漲幅3到6%之間。不過，10大中台塑化卻是唯一兔年市值衰退的公司，跌幅達10%多。