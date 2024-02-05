新春揮毫贈旅客　高雄國際航空站向旅客拜早年

交通部民航局高雄國際航空站、交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心及昇恆昌股份有限公司於今（5）日下午舉辦「龍光煥發喜迎春-新春揮毫」活動，希望透過揮毫送春聯這項傳統習俗，為讓國際旅客深入體驗台灣春節的獨特文化風情。高雄國際航空站副主任洪建男也在此向出國旅客拜早年，恭賀大家新的一年萬事興龍，好運龍來。
記者郭凱杰／高雄報導
為增進高雄國際機場公共服務，營造機場文化氛圍，今天的「龍光煥發喜迎春-新春揮毫」活動，也不僅有揮毫書法藝術，還加碼由財神爺贈送喔熊紅包袋及高雄景點明信片，讓出國本國旅客及將返國國外遊客感受到濃厚台灣新春節慶，共同歡度新春佳節，締造難忘旅程。
高雄國際航空站副主任洪建男表示，春節快到了，手寫春聯的墨香與溫度，能為春節增添暖意，歡迎出國旅客到場索取喜氣洋洋的祝福，陪伴大家一起歡度新春佳節，在此也向出國旅客拜早年，恭賀大家新的一年萬事興龍，好運龍來。
高雄國際機場旅客服務中心陳俊綺主任表示，藉由與高雄國際航空站及昇恆昌合辦新春揮毫贈客活動，透過公私協力，以延續該署團隊合作及助人利他的核心價值，實踐交通部觀光署「用心在地榮耀台灣」的願景，讓遊客有一段感動難忘旅程。恭祝大家吉龍舞春、龍舞春吉，龍年大吉。
昇恆昌股份有限公司表示，為迎接農曆新年的到來，秉持弘揚中華文化精神，特別於春節前夕舉辦龍光煥發喜迎春-新春揮毫活動，感謝交通部民航局高雄國際航空站及交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心的合作支持，活動中邀請中華書道學會的書法老師現場揮毫贈送春聯予客，吸引不少旅客排隊索取，特別是外籍旅客也滿懷欣喜的留存春聯作為旅途的回憶，讓出境高雄國際機場的旅客感受到濃厚的新春氛圍，共同迎接嶄新的一年。