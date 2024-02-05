難阻止開花！春節還沒到「桃花開9成」 越南花農損失數百萬
在越南當地文化中，春節是越南重要節日之一，而桃花是越南人過年不可或缺的東西，桃花除了有避邪的含義之外，也有冬去春來、大地回春的寓意，因此也被視為可為新的一年帶來好運的象徵。不過今年因為氣候影響，導致越南桃花提早盛開，這也為整個行業損失高達數十億越南盾（10億越南盾約台幣130萬元）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《越南快訊》報導，越南的農曆新年假期為2月8日至14日，儘管距離春節假期還有幾天的時間，但是位於越南西北部的沙壩鎮許多桃花已經開花，造成花農數十億越南盾的潛在損失。
一名在沙壩鎮種植觀賞花卉將近20年的花農Vuong Xu Phuong表示，他的花園裡約莫90%的粉色桃花都已經開花，「我只剩下90棵桃樹能在春節期間開花。我預估這次損失將近20億越南盾（約台幣260萬元）。」
另一位花農Thuong也表示，自一月初以來，將近1000顆粉色桃樹也都盛開了。Thuong稱，「一些不太挑剔的人可能會買已經開花的桃樹，但這樣的人屬於少數。」
報導指出，由於今年天氣非常炎熱，導致桃樹提早開花。花農表示，當桃樹獲得足夠溫暖的陽光時，就會自然開花，無論使用什麼方法、技術都無法阻擋。
Vuong Xu Phuong透露，桃樹很難照顧，「我們用了各種種植方法、照顧和遮蔽等技術，但桃花仍然盛開，而我們面臨損失。」