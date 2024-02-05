邱鋒澤曬南優鉉後台合照「先準備合約」 粉絲激動：真的要幹大事
韓團INFINITE成員南優鉉，上週六（2／3）在台大體育館舉辦《植木日 3-WHITREE》演唱會，吸引近2000名粉絲入場參加。而他的活動也邀請到「五堅情」隊長邱鋒澤擔任嘉賓，場上一起表演《Kiss Me If You Love Me》，2人的美聲合作，讓粉絲反應相當熱烈。事後，邱鋒澤曬出後台與南優鉉的合照，並開玩笑說道，2人後續合作已經在準備合約了！令粉絲非常期待。
記者張芸婷／綜合報導
南優鉉去年罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」，同年4月進行長達10小時的手術，現在狀態恢復，也已經走出低潮的他，近日開啟個人巡迴演唱會《植木日 3-WHITREE》。而台灣場嘉賓南優鉉邀請到「五堅情」隊長邱鋒澤擔任，他表示因為被邱鋒澤的某一支作品MV感動，所以透過經紀公司詢問，而邱鋒澤一接到邀約也馬上爽快的答應。
然而，為了這次演出，邱鋒澤做足功課、努力背韓文，演出時「開全麥」表演，展現十足誠意，也讓南優鉉非常感動，２人在活動上還約定好一定要再次合作。
表演結束後，邱鋒澤在IG上曬出兩人後台合照，表示很開心收到南優鉉的邀請，並逗趣的說道「先跑去後台準備合約」，引來粉絲興奮留言「合約快點簽一簽」、「鋒澤要紅去韓國了嗎？」、「已經不要太期待」、「真的要幹大事了嗎？」等，而邱鋒澤的PO文下也可以看見南優鉉按讚，看得出來兩人此次的合作非常愉快。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道