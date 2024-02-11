在去大聯盟之前：佐佐木朗希能否先宰制日職！穩定出賽依舊是隱憂

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「令和怪物」佐佐木朗希先前為了儘快挑戰大聯盟，爆出可能面臨自費春訓的窘境，不僅是外界關注，也同時遭到不少日職內部人士議論，甚至有媒體爆料他已經退出選手公會。
直到1月尾聲，才由千葉羅德官方宣布，正式和佐佐木朗希談好合約，並且，將會維持上個球季的合約給予佐佐木朗希約8000萬日圓的年薪（約新台幣1,680萬元）。
此次事件也有媒體認為，千葉羅德遲遲未和佐佐木朗希簽約的原因，除了是否想放行之外，還有一部分原因是想將他「待價而沽」。因為近年日職有大量明星選手輸入大聯盟，包括歷史較久遠的松坂大輔、達比修有，到近年的大谷翔平、山本由伸，這些球隊也從中獲取高額入札金。
佐佐木朗希目前受外界看好的潛能，並不遜色於這些球員。然而，由於身體傷勢和球隊傾向保護，使得佐佐木朗希出場數相對不穩定，甚至還沒拿下單季10勝的紀錄。因此，佐佐木朗希若能在今年日職留下實績，才能為千葉羅德獲得一份更好的價碼。
「令和怪物」到底在日職有多怪物？
和近期簽約的大谷翔平、山本由伸相比，兩人分別在23歲、25歲的時候前往挑戰大聯盟，而佐佐木朗希目前才22歲，他的突起比前述兩人來得更快，也更讓人驚嘆。
要說他的出現，便不得不提到他稱號的由來，佐佐木朗希在高三選拔賽時，投出時速163公里的球，刷新日本高中最快球速正式紀錄，因而被作為「令和怪物」。值得一提的是，先前的紀錄是挑戰大聯盟的前輩--大谷翔平，所締造的時速160公里紀錄。
加盟千葉羅德後的第二年，佐佐木朗希面對歐力士猛牛隊，9局105球，投出日本職棒睽違28年的完全比賽，此時他年僅20歲5個月，也是完全比賽最年輕締造者。
翻開他在2023年的投球紀錄，雖然球季期間因傷缺席，只出賽了15場，主投91局，拿下7勝4敗。但他的三振率為13.50％，位居太平洋聯盟第三，排名在他之前的投手都未主投超過50局，中央聯盟更是沒有主投超過50局的投手三振率來到13％。
佐佐木朗希征戰大聯盟的隱憂
在真正踏上大聯盟球場前，佐佐木朗希能展現如何的壓制力還是未知數。但眾所皆知的，穩定性會是佐佐木朗希的隱憂之一。
佐佐木朗希曾在去年7月因左側腹斜肌拉傷，缺陣超過一個月，至今日職生涯，單季最多僅投129.1局，未能達到標準的投球局數，
此外，佐佐木朗希過往僅是參與投1場先發休6天的輪值，球季中也還是會遇到傷勢、感冒等情況，若來到大聯盟，可能將要面對投1休4的狀況，屆時面臨的身體壓力可能更為巨大。
但不管如何，佐佐木朗希現階段必須暫時將大聯盟拋諸腦後，為羅德隊效力，同時展現出自己的最大能耐，爭取更多大聯盟球隊的青睞，以達到羅德隊心目中的價碼。
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