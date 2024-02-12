中華職棒／「大王」王柏融三年3600萬回歸！新賽季如何才算及格

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王柏融自2019開始到2023年的這五年旅日生涯，表現並不能說是太差，但確實與球迷期待有所落差。在2019年至2021年分別在一軍獲得88、52、95場的出賽數，2023、2024更是下滑至15場、20場。
上賽季在二軍總計56場出賽，敲出38支安打、7發全壘打，打擊率2成18，一軍出賽20場，敲出10支安打包括1發全壘打，打擊率2成38。去年11月中發文表示決定離開日本，尋求下一個棒球生涯的契機，最終回歸中職和台鋼雄鷹簽下3年合約。
王柏融的打擊成績
翻開王柏融在日職一軍的打擊率，從第一年開始依序為0.255、0.207、0.242、0.063、0.238，實際上除了非常慘澹的2022年球季外，都勉強能維持在2成，且最高的0.255也是獲得最多打數的一年。
再者，以王柏融在2023年最後的20場表現來推估近況，打擊三圍分別為打擊率0.238、上壘率0.289、長打率0.357，也許以日籍洋將角度來說，並不算是相當合格的成績，但若轉換至中職的數據來說，也會是中等以上的水準，更不用說日職的投手強度會略高於中職。
同時，也不能忘記王柏融在前往日職前在中職的宰制力，他在2018年賽季為Lamigo效力，面對534個打席，敲出159支安打，包含17轟，打擊三圍來到可怕的0.351、0.446、0.547，回歸中職的表現還是相當令人期待。
帶領台鋼走到哪算及格？
要判斷第一年加入中職一軍的台鋼雄鷹戰績是否合格，以2021年才重新回歸的味全龍作為參考應該最為合適。味全龍在2021年上半季，打出22勝2負和36敗的成績，位居聯盟第5位，和前1位的富邦悍將有5.5場勝差。
來到下半季後逐漸熟悉比賽，以28勝1和31負的成績排在聯盟第3位，領先富邦悍將和樂天桃猿，可惜無緣季後賽；但第二年成功拿下全年度勝率第3名擠進季後賽，可惜以1：2敗給中信兄弟，無緣闖入台灣大賽。
若以此類推，台鋼雄鷹作為中職新球隊尚需要時間適應，上半賽季只要不要落後其他5隊戰績過多，應該都算是合格的表現。
進入下半季後，目標可能就會改為進入戰績的中段班，正如王柏融在日前接受媒體訪問時，也表示希望能帶領台鋼雄鷹隊打入季後賽（四強）。
台鋼雄鷹在打擊方面，有藍寅倫、洋砲魔鷹等具備經驗的打者，存在一定的進攻火力。王柏融不一定要展現出Lamigo時期的恐怖宰制力，但必須要能夠承擔起第四棒的關鍵承接火力，否則也比較難期待打線核心外的年輕球員，在進入一軍的第一個賽季就能有穩定的表現。
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