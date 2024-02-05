年終獎金領36萬！他仍決心離職　眾見「行業」秒懂：付出不成正比

下班回家注意！鋒面雨彈夜襲台北　小年夜、除夕「全台濕冷」有雨

▲隨著鋒面抵達並通過台灣，今（5）日晚間北台灣部分市區已出現較明顯雨勢，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。（圖／記者張勵德攝）
▲隨著鋒面抵達並通過台灣，今（5）日晚間北台灣部分市區已出現較明顯雨勢，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩／綜合報導

鋒面逐漸抵達台灣！今（5）日晚間北台灣部分市區已出現較明顯雨勢，水氣頻頻移入，明（6）日受東北季風影響，迎風面北部、東半部持續有雨，且後續華南雲雨區東移週三至除夕（2/7至2/9）全台都有降雨機率，屆時大陸冷氣團也將南下，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表示，明（6）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚亦較涼，北部及宜花約攝氏15至21度，中南部攝氏17至28度，台東攝氏19至25度，北台灣及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

▲鋒面抵達並通過，北台灣率先出現雨勢，週三起華南雲雨區影響，一直到除夕全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
▲鋒面抵達並通過，北台灣率先出現雨勢，週三起華南雲雨區影響，一直到除夕全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
週三開始冷氣團逐漸南下，且持續增強，將會來到來到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部氣溫會再進一步下降，清晨各地低溫，北部及宜花攝氏12度，中南部攝氏13至14度，台東攝氏17度，冷氣團將會從小年夜一直影響到大年初二（2/11），期間華南雲雨區東移，各地都是陰雨的天氣。

大年初四至大年初六（2/13至2/15）大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，日夜溫差大；但各地回到多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；大年初五馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

▲週三開始冷氣團逐漸南下，且持續增強，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。（圖／中央氣象署提供）
▲週三開始冷氣團逐漸南下，且持續增強，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。（圖／中央氣象署提供）

春節連假冷氣團襲台！北台灣急凍「下探7度」　高山下雪熱區出爐

第1道春雷響了！小年夜冷氣團殺到　大年初一最冷「跌破10度」

冷氣團、鋒面接力襲台！一圖看懂「年假天氣」　濕冷到初三才回暖

春節年假強碰冷氣團！小年夜、除夕「全台有雨」　跌破10度時段曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞