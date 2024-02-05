下班回家注意！鋒面雨彈夜襲台北 小年夜、除夕「全台濕冷」有雨
鋒面逐漸抵達台灣！今（5）日晚間北台灣部分市區已出現較明顯雨勢，水氣頻頻移入，明（6）日受東北季風影響，迎風面北部、東半部持續有雨，且後續華南雲雨區東移週三至除夕（2/7至2/9）全台都有降雨機率，屆時大陸冷氣團也將南下，春節年假前半段將會在濕冷的環境中度過。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署表示，明（6）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚亦較涼，北部及宜花約攝氏15至21度，中南部攝氏17至28度，台東攝氏19至25度，北台灣及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。
週三開始冷氣團逐漸南下，且持續增強，將會來到來到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部氣溫會再進一步下降，清晨各地低溫，北部及宜花攝氏12度，中南部攝氏13至14度，台東攝氏17度，冷氣團將會從小年夜一直影響到大年初二（2/11），期間華南雲雨區東移，各地都是陰雨的天氣。
大年初四至大年初六（2/13至2/15）大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，日夜溫差大；但各地回到多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；大年初五馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。