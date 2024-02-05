聯發科Q1中系智慧型手機AP出貨比重續升　分析師：看好2024居第一

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DIGITIMES分析師簡琮訓觀察指出，聯發科2023年第四季中系智慧型手機AP出貨量，因季節性因素，季減近2成，2024年第一季出貨預估與前季持平，但兩季出貨與前一年同期相比，當時正處在調整階段，導致基期較低的情況下，預估有雙位數百分比成長。
不過，簡琮訓認為，中系手機品牌業者陸續搭載聯發科與高通於2023年第4季發表的旗艦AP，有助於提升2024年第一季AP出貨量。但旗艦款AP僅百萬顆，對整體出貨幫助有限，且中國消費力道尚未回到過去水準，加上海外市場適逢淡季，以及手機業者錯估去年雙11，零組件過度拉貨導致庫存遞延，都是影響今年第一季中系手機AP出貨的隱憂。
至於AP業者市佔率，自去年第二季海思以4G AP重返市場，聯發科、高通、展銳、海思等四大AP業者連續四季的競爭格局大致維持不變，今年第一季排名仍以聯發科拿下第一名寶座，其餘依序為高通、展銳、海思。而聯發科在維持4G及5G AP出貨動能下，佔比可望從前一季的53.4%，提高至54.2%，高通則有逐季下滑趨勢。
展望2024年，簡琮訓預估，手機出貨僅小幅增加，中系智慧型手機AP出貨量成長4.1%。聯發科依然高居中系手機用AP市佔第一。另海思得利華為品牌光環，具備下游出還口，且新款AP持續亮相，可望帶動出貨動能，值得關注。