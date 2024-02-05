統一發票13年創造779位千萬富翁 卻也有270人未領獎
去（2023）年11-12月期統一發票已開過獎，再為台灣創造13位千萬富翁。不過，根據財政部統計，統一發票自2011年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至去年9-10月期累計77期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有1049張，其中已兌領了779張，另有270張沒領，包括9-10月的3張，也就是說，這13年來統一發票已為台灣創造了779位千萬富翁。
記者顏真真／台北報導
財政部賦稅署說明，去年11-12月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於今年1月25日開出，特別獎中獎發票有13張，領獎期間從今年2月6日至5月6日，連同去年9-10月期仍在領獎期限（今年3月5日）內尚未兌領的3張特別獎中獎發票，合計有16個特別獎等待中獎民眾領取。
賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
去年9-10月期統一發票還有3位千萬特別獎得未領獎，其中有1人是用雲端發票，而且沒有載具歸戶及設定領獎帳戶，而11-12月期統一發票千萬特別獎有13張中獎，其中有6張雲端發票，而且都沒有設定領獎帳戶，變成消費者要自己對獎，因此，也很容易產生遺漏。
賦稅署也特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。