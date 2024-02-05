一見楊冪「當天滾床單」 《洪武大案》男星：不好意思上手了
緯來育樂台「春節馬拉松」從2月8日晚間7點起播出古裝劇《洪武大案》，楊冪在單元「欽差大人」色誘保劍鋒，一開機就是床戲，天雷勾動地火滾床單，難得演壞人的保劍鋒笑稱：「這個角色真不是個好人，貪財又好色，但我還是演得很開心。」說起與楊冪的對手戲，雖然兩人認識，卻不太熟悉，開拍當天就是床戲特別尷尬，只能對她說聲抱歉，「妳好，不好意思，我要上手了。」
記者羅凌筠／綜合報導
楊冪演的「蔡玨」是個美麗陷阱，色誘清廉的欽差大臣秦升，讓一個大好青年斷送前程。楊冪表示蔡玨從小父母雙亡，撫養她的親戚也在洪水中喪生，無依無靠的她被貪官蔡玄控制了，心裡非常害怕。看到秦升後，她真的愛上了這個男人，希望有機會能跟秦升相守。雖然她的選擇害了秦升，但她一直沒有出賣過自己愛的人，而且最終為他孤老一生。楊冪表示：「希望觀眾能對蔡玨抱有同情而非反感，因為蔡玨只是想以自己所能，捉住愛情的小女子。」
另一個單元「狀元駙馬」的女主角胡可，在《洪武大案》飾演朱元璋的女兒安慶公主，外表漂亮溫柔，其實是一個禿頭。一向以亮麗外表示人的胡可，此次卻自毀形象演一個禿頭公主，胡可表示：「一拿到劇本，就被這個角色吸引了，從沒演過禿頭的角色，這次真的被這個禿頭角色吸引了。」
《洪武大案》以其重現歷史的真實感和對細節的精緻呈現而受到稱讚。李立群再次扮演朱元璋，其霸氣果決的演繹令人印象深刻。劇集中的權謀爾虞我詐、人性的貪婪與自私，情節生動曲折，更是對人性深度的探討，由李立群、保劍鋒、楊冪、劉德凱、徐少強、胡可等人領銜演出。
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