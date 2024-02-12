NBA／Luka Doncic場場上演「飆分秀」！為何獨行俠戰績仍踟躕不前

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Kyrie Irving的缺席
獨行俠以Doncic作為建隊核心即將進入第6個賽季，時處25歲的他也是狀態最好的年紀，然而獨行俠的成績在本季依然未見起色。
最明顯可見的問題，當然是本季簽下的明星後衛Kyrie Irving的頻繁缺陣。截至1月底，Irving已經因傷缺陣超過20場比賽，並即將邁進30場大關。
更加不樂觀的是，即便Irving能夠維持穩定出賽，依然不能保證獨行俠的戰績可以提昇。因為根據過去數據顯示，Irving上場時間的增加，確實可以提高獨行俠的進攻效率，最近回歸也確實拿下二連勝，但當Irving和Doncic兩人同時上場時，也僅拿下了14勝10負的中等成績。
防守和籃板的明顯缺陷
撇處Irving，獨行俠陣容依然存在另一個巨大的問題，那就是身材劣勢造成的防守、籃板問題，獨行俠在全聯盟防守效率位排全聯盟第22，防守籃板位居全聯盟倒數第3位。
儘管獨行俠在2023年選秀以第二順位選下潛力中鋒Dereck Lively II，但這並沒有辦法全面解決隊伍身材矮小的問題，他們全隊有將近80%的球員低於200公分。
獨行俠並非沒有想解決問題，球團在休賽季透過交易獲得了原先效力塞爾提克的Grant Williams，還有自家培養的 Josh Green，期望可以透過這兩名中等身材的側翼，彌補身材缺陷並加強防守，但兩人似乎未達到預期的效果。
球隊傷兵問題
同時，獨行俠重新招攬因傷淡出NBA舞台的Donte Exum還有前述的Dereck Lively II，近期也遭遇傷痛問題，前者已缺席超過10場球賽。而這也是獨行俠目前最大，也是最難解的難關。
由於主力球員平均年齡相對年輕，需要更多時間磨合，但伴隨著傷兵的出現，使得獨行俠需要不停變陣，導致無法建立一套完整且有效的系統。
若獨行俠渴望在本賽季有所作為，維持目前Doncic、Irving、Lively II三人為核心的陣容實在不夠穩定。當然，Doncic如果能持續這種高強度表現，伴隨著Irving的回歸，也許帶隊闖入附加賽不是問題。
但若希望能夠在季後賽走得更加長遠，解決因身材短小造成的籃板、防守問題，那麼季中交易截止日將會是他們的最後機會。可惜獨行俠最後沒有「大修」。
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