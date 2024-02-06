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龍年怎布局？過去20年開紅盤「15上5下」　專家：題材從AI擴散

▲投資人關心，農曆年過後開紅盤會是什麼態勢？證交所透露，自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌。（圖／NOWnews資料照片）
▲投資人關心，農曆年過後開紅盤會是什麼態勢？證交所透露，自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股兔年今（5）日封關順利收紅，小漲36.14點，漲幅0.2%，指數收在18096.07點，成為第一個農曆年封關站穩萬八的一年。而投資人關心，農曆年過後開紅盤會是什麼態勢？證交所透露，自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌。專家指出，國內外科技大廠陸續繳出優於市場的財報，並上調年度展望，帶動AI多頭情緒，有利於延續兔年AI相關族群大漲的氣勢，建議龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材，做中長期佈局。

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證交所指出，今日農曆年封關日集中交易市場發行量加權股價指數以18,096.07點作收，指數上漲36.14點，漲幅約為0.20%。較去年農曆年封關日（2023年1月17日）的14932.93點，上漲3163.14點，漲幅約為21.18%。而集中市場股票總市值為新台幣57兆5205.27億元，較去年農曆年封關日總市值46兆7497.62億元增加10兆7707.65億元，增幅約為23.04 %。

證交所表示，自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌，其間以2023年1月30日指數收在15493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76%最大；而以2020年1月30日指數收在11421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%最大。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，國際市場大好，美國科技股漲勢凌厲，大幅提高外資抱股過年信心，也讓台股金兔年順利站上萬八且突破了空方缺口18034點，從技術面分析，台股中多格局不變，且農曆年封關期間國際市場重要大事較為清淡，主要為美國申請失業救濟經人數、美國CPI等數據，目前市場持續反映AI相關題材，因此台股金龍年能否順利開出紅盤，需視這段期間的美股走勢以及AI龍頭廠的股價表現。

就產業面來看，孫傳恕分析，Meta、亞馬遜等財報與展望優於預期，美超微也繳出優於市場預期的財報，並上調年度展望，再次帶動AI族群的多頭情緒，加上晶圓龍頭大廠法說釋出對AI市場正向展望，對於台廠相關供應鏈為一大利多，有利於延續兔年AI相關族群大漲的氣勢，建議龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材，做中長期佈局，可增持半導體、電腦及周邊，及數位雲端等族群。

孫傳恕也提醒，從GDP走勢分析，大盤上半年有機會再挑戰高點，惟目前台股評價面已來到相對高檔，本益比為17.5倍，高出加權指數10年均值15.2倍，預料未來一年上檔空間有限，建議金龍年選股不選市，以電子股、成長股為主軸，包括AI滲透率提升及帶動下游裝置需求，規格大幅提升及產能開出推升相關晶片需求加速，電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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