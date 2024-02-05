前立委李慶華涉貪落跑！賣房不夠抵欠稅 墨寶、收藏品6日法拍
前立委李慶華涉詐領助理費532萬餘元，遭新北地院發布通緝，士林執行署陸續拍賣其不動產，仍不足清償欠繳各項稅費，明天將拍賣李慶華屋內65項收藏品等動產及1個地下平面停車位。其中，值得關注的有前故宮院長秦孝儀送給李慶華父親、前行政院長李煥80大壽的祝壽墨寶等物。
記者孫唯容／綜合報導
士林分署指出，李慶華因積欠稅費，其位於汐止「日月光社區」23、24層的景觀樓中樓，以及2個平面車位，於去年10月分別以1889萬元、137萬元拍定，李的SUBARU汽車也於今年1月23日以30萬餘元拍定，不過依然不夠清償其欠稅費用。
士林分署說明，6日為農曆春節前最後1波聯合拍賣會，主要拍賣標的李慶華豪宅中的有價值的動產65項及1個地下平面停車位，拍品包含畫作、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等合計65項，其中較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈給李慶華父親，也就是前行政院長李煥80大壽作品。
士林分署提醒，本次「春節前拍賣會」從2月6日(星期二)下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時00分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，15時00分起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金。