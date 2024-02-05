中國A股跌不停！胡錫進慘賠嘆不敢投資 籲國家出面保護股民利益
中國A股三大指數今（5）再度走跌，中國散戶叫苦連天，美國大使館微博也成為「哭牆」底下留言全是拜託美國「救救A股」等回應，就連中國官方喉舌、前《環球時報》總編輯胡錫進也稱，自己賠了人民幣近8萬元，感嘆「如果時光能倒流，絕不會投資」，並呼籲當局應保護股民正當利益。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國A股跌不停，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進去年時常分享自己的炒股心得，還高調宣布在上證指數不斷往下探底仍要進場投資，不過在接受「7分鐘理財」金融服務創辦人羅元裳採訪時，胡錫進就公開自己的持股照片，表示目前已經賠了人民幣7萬8925.06人民幣元（約新台幣35萬元），持股市值為人民幣51.5萬元（約新台幣227萬元）。
胡錫進對此也感嘆，「如果時間可以倒流，有了現在的思路和見識，怎麼還會繼續投資」，還苦笑表示自己眼光不行。他也在微博發文寫道，股市很複雜，有很多力量在博弈。但是普通散戶股民是無辜的，呼籲政府應該動用國家和社會力量，保持股市基本秩序，保護股民正當利益。
不過仍有中國網友認為，胡錫進只是拿持股照片出來，應該直接讓大家看股票帳戶，否則誰知道照片是什麼時候的，另外也有股民批評，胡錫進先前藉由個人影響力大力鼓吹散戶進場，如今這些人賠錢又該找誰要。
對此，胡錫進亦於微博發文表示，他對股市的信心來自於對國家的信心，很難被改變，強調自己會堅持做一名「長線投資者」，但也提到自己將來會漸漸減少針對股市的發言頻率，要整理一下自己的思路。同時對廣大中國股民呼籲，「胡錫進與他們共同進退，同甘共苦。」