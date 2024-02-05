真的有22次！中市府回應徐巧芯次數說：取中間值6次列正式報告
台中市政府驗出國產台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精西布特羅，檢驗方法和次數受各界熱議。國民黨立委徐巧芯在臉書透露，實際上檢驗了22次，被民進黨立委林俊憲質疑「剩下16次結果為何不公布」？懷疑中市府隱藏動機。台中市政府晚間表示，合計進行建議方法8次、公告方法14次的檢驗，取用中間檢驗數值6次列入正式報告，但22次都沒有「零檢出」的結果。
記者顏幸如／台中報導
至於要送交食藥署化驗的肉品，食安處表示，檢體已由食安處同仁親自送往食藥署，在充分保冷環境下維持低溫並妥善保存，目前已送達。傳聞中央拒絕派員指導市府複驗，台中市政府晚間以新聞稿說明，市府已向中央提出檢驗請求與原則，包括敦請中央派員到台中檢視市府的複驗過程，或市府派員北上與食藥署共同檢視檢驗過程，市府會尊重且靜候中央回覆。
中市府表示，食安處在同一盒肉品進行3次採樣、檢體上機檢驗數次，合計進行建議方法8次、公告方法14次，取中間檢驗數值6次列入正式報告研判參考。
其中檢體1檢驗10次，數值由0.013ppm到0.023不等，採取第一次建議方法數值0.018ppm及公告方法數值0.015ppm列入正式報告研判參考。
檢體2檢驗9次，數值0.001到0.004不等，採建議方法數值0.002ppm及公告方法數值0.002ppm。
檢體3檢驗3次，數值0.002到0.003不等，採建議方法數值0.003ppm及公告方法數值0.002ppm。
中市府表示，所有上機檢驗均依照標準作業進行，除1次出現0.001ppm，與方法偵測極限值相同，其餘21次皆在0.002ppm以上，且採檢部位都是瘦肉，絕對沒有混雜到肥肉。