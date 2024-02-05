清景麟「Ai世界城」動土 估捐400萬支持在地偏鄉教育
品牌建商清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，共推長庚醫療縣治特區，超大花園造鎮「Ai世界城」，基地今(5)日盛大舉辦動土典禮。清景麟集團董事長林聰麟同步宣布，每售出一戶即捐款5,000元支持在地偏鄉教育，預計將挹注400萬元助嘉縣拔尖扶弱，發揮企業社會責任。
記者陳美嘉／綜合報導
清景麟集團看好嘉義縣未來發展性，於2021年盛大推出「國際城」，相繼推出「嘉科」、「科技城」。清景麟集團董事長林聰麟表示，短短三年多時間，銷售屢創佳績，正來自於國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業的推動背後所帶來的龐大住屋需求。
2024新的一年，三強聯手推出規模超越以往，戶數達800戶以上的「Ai世界城」，集結國際級獲獎肯定明星建築團隊，近5,200坪壯闊基地，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，基地有故宮南院低密度遼闊視野，鄰近長庚紀念醫院與縣府生活圈，並引進日本住友制震、日系書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」社區選書等，主打2-3房小坪數首購。
林聰麟指出，嘉義縣長翁章梁日前提到，「華泰名品城Outlet」預計投入48.3億在嘉義高鐵特區設點，「嘉義科學園區」與「馬稠後園區」並稱經濟雙引擎，加上「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」，甚至全球矚目戰略產業的「無人機國家隊」亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太聚落等，都將落腳嘉義，這些重大建設預估將直接或間接為嘉義帶來約2,800億元產值與6.8萬個就業機會，嘉義未來蓬勃發展指日可待。