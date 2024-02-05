Selen Tatsuki慘遭彩虹社解約！官方公告列3頁罪狀　全球粉絲氣炸

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NIJISANJI EN今（5）日發出日文、英文兩版本的聲明，宣布與Selen 龍月解約，公告內更列滿3頁的罪狀，表示Selen Tatsuki多次未經允許使用公司的資產，以及未經相關機構許可就先在 YouTube 發表MV「LAST CUP OF COFFEE」，後續還在社群上向粉絲發表誤導性聲明，因此公司宣布與Selen Tatsuki解約，並即刻關閉Selen頻道內容並將 X以及所有社群帳號轉私人。
事實上Selen龍月與彩虹社EN營運方，在去年12月就因為聖誕翻唱曲〈Last Cup of Coffee〉MV遭下架的事件產生紛爭。後續Selen 被取消了社群與頻道的權限，消失停播了至今。許多知名人士如前FPS選手rpr、Selen 龍月角色繪師也都曾出聲力挺Selen 龍月。
沒想到今（5）日官方發出公告，就是宣布與Selen解約，再度為全球VTuber圈投下震撼彈，不少粉絲與V圈知名人物看完公告，無法認同彩虹社的決定，紛紛在公告下方留言砲轟。
Selen 龍月是在2021 年 7 月 17 日以彩虹社 EN 二期生組合身分出道，由於她的FPS技術出眾，更是《Apex英雄》的頂獵玩家，技術流的直播內容，也深獲許多粉絲的追捧。