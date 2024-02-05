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稱綠營開8位數爭立院龍頭！遭求償百萬　黃揚明發聲明：深感榮幸

▲媒體人黃揚明爆料，民進黨在在立院龍頭選前，曾祭出「8位數利益」企圖使藍委跑票，遭到民進黨提告。（圖／NOWnews攝影中心）
▲媒體人黃揚明爆料，民進黨在在立院龍頭選前，曾祭出「8位數利益」企圖使藍委跑票，遭到民進黨提告。（圖／NOWnews攝影中心）

記者孫唯容／綜合報導

媒體人黃揚明爆料，民進黨在在立院龍頭選前，曾祭出「8位數利益」企圖使藍委跑票，而民進黨今（5）日發布新聞稿表示，純屬子虛烏有，今提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將捐作公益使用。對此，黃揚明今日晚間也透過臉書發5點聲明回應此事。

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民進黨今天發布新聞稿指出，關於黃揚明先生於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，相關情事經本黨了解純屬子虛烏有。黃揚明先生未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害本黨名譽。今本黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由本黨捐作公益使用。

黃揚明今日晚間在臉書發5點聲明回應：

謝謝民主進步黨、謝謝賴清德準總統

1.《中華民國憲法》第11條規定：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」另，第16條明定：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」媒體記者為善盡監督職責發聲，民主進步黨為捍衛清譽提告，皆為民主社會常態。

本人能成為民主進步黨黨主席賴清德今年1月13日當選總統後，第一位由該黨主動提告的媒體人，深感榮幸。

2.民主進步黨提告案情，我已在上週六（2月3日）網路節目結束後，在本人粉專簡略說明，在此不多加贅述。（ 網址： https://reurl.cc/RW9vqe ）

3.本人採訪所知內容比本人所說內容還多，絕非如民進黨聲明所言「未盡合理查證義務」，相關佐證會在法庭上提出。

4.本人回憶起初任記者前三年，月薪約為3萬多元，民主進步黨提出的求償金額100萬元，對一個初入社會的菜鳥記者，不吃不喝都要2年多才可能賺得到，此舉若意圖使媒體記者噤聲，有絕對威嚇效果。

今年起，民進黨每年可獲得國庫撥給的政黨補助款2.4億元，真的要做公益，大可捐出更多款項，甚或透過執政政策手段照顧更多弱勢，無須假借提告求償「做公益」來博取美名。

5.我仍會持續站在監督執政者的崗位上，寧鳴而死，不默而生。

再次謝謝民主進步黨、謝謝賴清德準總統。

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