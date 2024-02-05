遭中國判死緩！澳洲華裔作家楊恆均恐監獄度餘生 澳外長急召大使
澳洲華裔作家楊恆均被中國指控犯下間諜罪後拘押至今已5年，長期以中國人的身份批判時政的他今（5）上午被北京法院判處死刑、緩期2年執行（即死緩）。澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府對北京當局決意表達震驚，並決定召見中國大使，「將以最強烈的措辭來傳達我們的回應」。
國際中心楊智傑／綜合報導
在中國湖北出生的楊恆均在2019年被指稱涉嫌進行「危害中國國家安全活動」，遭北京市國家安全局逮捕。根據《BBC》、《衛報》報導，2019年1月楊在廣州機場，以涉嫌進行「危害中國國家安全活動」為由，遭北京市國家安全局逮捕，期間此案幾乎是以採取閉門方式審理，包含2021年5月的祕密審判，但楊恆均堅決否認為澳洲或美國從事間諜活動。
楊恆均家人轉述稱，在關押期間楊恆均遭受「超過300多次審訊」以及「長達6個月嚴刑凌虐」，《雪梨晨鋒報》報導稱，澳洲政府和家屬始終強烈否認這些指控，但北京法院判處的「死緩」雖意味著只要接下來2年沒有其他罪行，就能將死刑減緩為無期徒刑，但這也代表57歲的楊恆均恐將在中國監獄度過餘生。
對此，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）則表示深感震驚，「將以最強烈的措辭來傳達我們的回應」，並讓下轄的外交貿易部祕書安思捷（Jan Adams）召見中國駐澳洲大使肖千。
黃英賢強調，澳洲政府會利用一切機會為楊恆均辯護，並透露該案仍有上訴途徑，強調澳洲不會放棄幫楊恆均追求正義，「所有澳洲人都希望看到楊能夠和家人團聚」。