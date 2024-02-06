統一7.8億投資Yahoo電商！能否擺脫線上迷途羔羊　成為全通路的王

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昔日電商龍頭Yahoo在面對新型態電商如momo、蝦皮崛起之際，其決策速度以及資源挹注始終無法到位，導致人事動盪、營運問題狀況百出，每隔一段時間就會傳出Yahoo台灣在尋求買家的消息，但最後都以協商破局收場，打從Yahoo奇摩商城在去年7月收掉之後，出售傳言更是滿天飛。如今統一以近8億元投資Yahoo台灣，在探究此舉有何內情之前，勢必得先回顧統一近幾次的投資動作。
統一集團這幾年來積極佈局生活產業，其中又以2022年買下家樂福的舉措最受矚目。原先本就握有台灣家樂福40%股份的統一，買下法商持有的60%股份後，成功坐擁超商、超市、量販等不同的零售生態，從生產製造、物流，再到通路，一條龍的布局甚是完善，不僅坐穩零售通路霸主，甚至將吃下大潤發的最大競業全聯，再次甩得遠遠的。
過往佔據統一國際大樓商場的誠品信義店，於去年底結束營業，未來統一將在此地打造全新百貨「Dream plaza（暫名統一夢廣場）」，加入百貨一級戰區的行列。過往有專家分析，在接手誠品信義商場後，統一在信義區等同擁有兩個商場，營業面積擴大，可望達到「共伴效果」。
此外，董事長羅智先曾多次在公開場合上透露統一的百年理想大計，將聚焦打造亞洲流通生活大平台，盼每一個市場將來都可以同時扮演進口商與出口商的角色，彼此互通有無。秉持著這個理想，統一自2019年起，透過併購食品廠熊津，進軍韓國，拓展東北亞市場。而如今熊津將成為統一集團的全資子公司，可望逐步將韓國市場收入囊中，使得企業在整體亞洲市場布局方面更趨完整。
借力創造共贏機會有多大？致命關鍵曝
投資、收購一個接著一個，然而，貴為台灣最大實體流通零售業的統一，旗下博客來、iOPEN Mall、康是美網購等多個線上零售服務，經營績效卻乏善可陳，名氣較旺的博客來去年還一度出現虧損與人事問題。統一表示，此次選擇大舉投資，代表集團肯定Yahoo台灣在網購生態圈的策略布局，更可望藉此提升台灣電商領域的整體發展、技術能力及產業競爭力，為在地消費者打造全新網購體驗。
商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，統一此次是以可轉債的方式投資Yahoo台灣，採取「進可攻、退可守」的權宜之計，也就是說，未來統一若不想將這8億轉換成股權，仍可將錢贖回。雙方的合作是否真是「強強聯手」，或許仍有待觀察，但的確有借力創造共贏的潛力。統一不僅提供資金，甚至擁有龐大的實體通路與物流倉儲資源，至於Yahoo台灣儘管昔日光芒不再，過往也累積了一定程度的用戶會員與數據，加上珍貴的數位經驗與人才，都值得統一與其結盟，試試水溫。
統一聲明中也提到，集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、便利、實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。而Yahoo台灣將運用其深厚的數位營運優勢及創新研發能量，為在地消費者帶來更豐富多元的產品、更便利的體驗，以及更迅速的物流服務。
或許統一賭的是一個翻轉線上的機會，然而，李世珍卻表示，要能撼動台灣的電商事業勢必得有一個偉大的計畫，否則兩者結合並沒有太大的意義，畢竟電商是新時代年輕人的天下，「有好的創新才看得到發展」，統一有的是物流方面的基礎功，但若持續以舊思維展開與Yahoo的合作，估計線上腳步仍會持續落後。
電商競爭血流成河，即便統一與Yahoo如今聯手站回賽道，還有Momo的高市佔、蝦皮的規模展店、韓國酷澎的大軍壓陣，以及PChome效率上的不敗優勢擋在前頭。不過，電商已然成為勢不可擋的消費趨勢，統一要建構「亞洲流通生活平台」的版圖，若能成功「虛實整合」，必定威力十足。接下來的電商佈局，由羅智先親自坐鎮，各界也都在引頸期盼，見證統一擺脫線上迷途羔羊，成為全通路的王。