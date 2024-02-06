雨彈襲擊台灣！「越近除夕越濕冷」低溫探10度 過年這天迎好天氣
今（6）日北部及東半部天氣偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明日開始鋒面逐漸接近，不僅降雨趨於明顯，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，一直到年初二白天開始才逐漸回暖。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，根據觀測資料顯示，今晨截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在13至16度。他透過最新歐洲(ECMWF)模式模擬指出，今日北部及東半部天氣偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣偏涼微冷，中南部舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為北部13至19度，中部15至28度，南部16至31度，東部14至28度。
最新模式模擬顯示，明日鋒面逐漸接近，下午起北台灣降雨趨於明顯；8日開始降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率；除夕（9日）仍有雨，晚上開始降雨逐漸減緩。明晚開始氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，要注意保暖。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。
年初一（10日）西半部天氣轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二（11日）清晨因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫降至10度以下。年初二白天起受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定，持續至初五（14日）；冷空氣逐日減弱，白天舒適，但入夜受到「強輻射冷卻」作用影響，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，提醒大家仍應注意。