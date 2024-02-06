獨／年貨大街地雷攤位公開！內行認了：不懂的才買　直擊客人臉綠

只有今天！全家美式、拿鐵買6送6「可寄杯」　7-11過年咖啡買2送2

▲全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價110元的大杯單品拿鐵，只要55元開喝。（圖／業者提供）
▲全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價110元的大杯單品拿鐵，只要55元開喝。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆新年前提神先喝！全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價110元的大杯單品拿鐵，只要55元開喝，還可疊加自帶杯折扣，並且霜淇淋買2送2最後倒數一天；7-11則是過年咖啡優惠提早開跑，今起至2月9日限定，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1，使用指定支付工具，滿額最高現折110元。

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🟡全家便利商店

📍APP｜2月6日10:00開賣

◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）

◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）

▲全家一日限定咖啡優惠，單品美式／拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）
▲全家一日限定咖啡優惠，單品美式／拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）
📍APP｜限即起至2月6日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）

📍門市｜2月7日至2月14日

◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。

好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元

好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。

▲除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。

◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。

◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。

◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11過年咖啡優惠開跑，線上APP自2月8日起有多杯優惠任選。（圖／業者提供）

7-11過年咖啡優惠！美式買8送8、拿鐵買2送2可寄杯　霜淇淋買1送1

本周咖啡優惠！7-11咖啡買1送1　全家「第2杯9元」、霜淇淋買2送2

全家過年拚了！美式、拿鐵都買一送一　寄杯388杯8888元喝到後年

限5天！7-11雪糕「買1盒送1盒」　全家「泡麵、氣泡水」也買1送1

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