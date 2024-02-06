只有今天！全家美式、拿鐵買6送6「可寄杯」　7-11過年咖啡買2送2

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📍APP｜2月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍APP｜限即起至2月6日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）
好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。
好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元
好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。
◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。
◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。
◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。
◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。