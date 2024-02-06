劉亦菲國中長相瘋傳！被讚「真的沒有醜過」 舊照衝上微博熱搜
36歲大陸女星劉亦菲以渾然天成的古典美受封「神仙姐姐」，演紅電視劇《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》的經典角色，英文流利的她，2017年打敗1千多名試鏡者，被迪士尼相中演出真人版《花木蘭》，國際知名度大開。近日微博流傳劉亦菲國中時期的舊照，網友看完驚嘆：「真的沒有醜過」、「純天然美女」！
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，劉亦菲紮起長髮，露出一張清新又精緻的五官，穿一件水藍色小洋裝，露齒綻放燦爛笑容，神情略帶嬌羞，氣質脫俗，樣貌與今日相比幾乎沒有變化，初中長相讓網友驚呼連連：「骨相好的人，真是在大家奇形怪狀的時候就是美女了呢」、「從小到大沒有尷尬期」、「她真的美的太超過了！」有人指出相片中的劉亦菲已經出道，關鍵字登上熱搜。
劉亦菲從小就自帶仙女氣息，3歲時因為一本好萊塢電影海報日曆，加上成長過程受舞台劇演員母親影響，立志要當演員演戲，直到國中拍房地產廣告被製片人挖掘演出偶像劇，不過傳出她小時候長得太漂亮又多才多藝，招來眼紅的同儕毆打霸凌，令人心疼。
※【NOWnews 今日新聞
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