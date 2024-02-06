汶萊航空促銷！飛倫敦來回竟然只1萬5千元 虎航799元起還有一天
汶萊皇家航空現正針對新年推出促銷，本次涵蓋全航線，商務艙經濟艙、單程來回皆有優惠。優惠日期為2月15日起～02月21日，可預定出發日為2024年02月15日～2024年10月31日。最低為飛到汶萊來回只要6,800元起，而熱門的倫敦，竟然來會未稅價僅有1萬5,300元起。另外，台灣虎航也有「PAYDAY」超值優惠機票，優惠到今（6）日23:59，飛日本、韓國、越南、澳門等，最低單程未稅價799元起。
記者葉盛耀/綜合報導
汶航卓越的服務品質甫於去年12月01日世界旅遊獎（World Travel Awards）四度蟬聯「世界最佳機組人員」獎項。台北出發全部航線皆有優惠，是這次促銷的重點，商務艙台北出發全航線95折起。經濟艙汶萊、沙巴、古晉、雅加達、泗水 85折起。杜拜、倫敦、墨爾本 88折起。
能到汶萊來場雨林森呼吸、沙巴海島度假行，另外想飛歐洲也可，包含長程人氣城市倫敦，價格只要1晚5,300元起。優惠期間為2月15日～02月21日，可預訂旅行日期為2月15日～10月31日。提醒以上價格皆為來回票價，但未含機場稅，且須於汶萊轉機。
📍汶萊航空新年優惠票價一覽
汶萊來回未稅6,800元起
沙巴來回未稅7,900元起
倫敦來回未稅15,300元起
墨爾本來回未稅12,400元起
杜拜來回未稅14,600元起
泗水來回未稅9,100元起
古晉來回未稅8,900元起
雅加達來回未稅9,100元起
另外，台灣虎航也有「PAYDAY」超值優惠機票，到今（6）日23:59，針對飛日本、韓國、越南、澳門等都有優惠價，最低是台北/台中/高雄飛澳門，單程未稅價只要799元起，飛東京羽田也有單程未稅價2099元起。