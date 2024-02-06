IP位址在中國！菲總統、政府機構遭網攻 北京不認：少扯海上爭議
菲律賓資訊和通訊技術部近日指控，說有IP位址在中國的駭客，試圖入侵菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）的網站和個人郵件系統，攻擊範圍還涉及其他政府機構，但最終未能得逞。對此，中國駐菲律賓大使館5日控菲方的言行「極不負責任」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，中國與菲律賓，近期頻頻在南海地區發生衝突，雙方都宣稱對部分區域有主權，2國關係持續惡化。菲國資訊和通訊技術部發言人帕拉索（Renato Paraiso）5日向當地電台表示，一些在中國境內活動的駭客，1月時曾試圖對菲律賓多個政府機構官網發動攻擊，不排除與中菲海上爭議有關。
帕拉索強調，沒有要將此事歸咎於任何國家的意思，只是IP位址確實顯示為中國，駭客用的是中國聯通的電訊網路服務，呼籲中國政府協助菲律賓預防進一步的駭客攻擊。
中國駐菲律賓大使館5日晚間透過聲明駁斥菲方指控，聲稱中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊，不允許任何國家或個人，在中國境內或利用中國基礎設施，從事網路攻擊等非法活動，但菲方個別官員和媒體，卻在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責，甚至將其與中菲海上爭議掛勾，這種言行是極不負責任的，網路安全是全球性挑戰，需要各國合作應對，中國主張各國透過對話與合作，共同維護網路安全。
中國外交部發言人汪文斌，5日在記者會上也做出相似回應，稱網路安全是全球性挑戰，中國一貫堅決依法打擊各種形式的網路攻擊，主張各國透過對話與合作共同維護網路安全。