MLB／道奇與洋基交易清牛棚位置 2年2.8億簽「回春右投」Brasier
隨著大聯盟（MLB）春訓即將到來，「新邪惡帝國」洛杉磯道奇補強尚未結束，今（6）日根據大聯盟官方報導，道奇送出陣中牛棚左投Caleb Ferguson，向紐約洋基換回小聯盟投手Matt Gage與19歲小將Christian Zazueta Jr.，隨後以2年900萬美元，從自由市場簽回上季表現回春的牛棚投手Ryan Brasier。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟官方表示，道奇送出27歲左投Caleb Ferguson，向洋基換回Christian Zazueta Jr.與Matt Gage，此補強對洋基來說可說是利多，因為Caleb Ferguson在道奇效力9年，去年成為道奇陣中倚重的牛棚左投，出賽68場，繳出7勝、4敗、17中繼、3救援成功、防禦率3.43的成績。
對於道奇發動此交易，《CBS MLB》指出，道奇預計將會裁掉Matt Gage或讓他從小聯盟開季，道奇這番操作是為了空出名額，以簽回上季繳出「回春表現」的36歲牛棚投手Ryan Brasier。
Ryan Brasier去年球季季初為波士頓紅襪效力，但出賽20場後防禦率高達7.29，隨即在5月被釋出並在6月加盟道奇，加盟道奇後表現判若兩人，在39場出賽中，主投38.2局，僅被敲出18安，防禦率為0.70，也讓道奇在休賽季選擇與Ryan Brasier簽下2年900萬美元的合約，若加上激勵獎金，合約總額最多能達到1300萬美元（約4億台幣）。
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