美元指數站穩104 新台幣早盤升貶互見、高低價差僅6分
台股兔年封關，美元指數站穩104，新台幣兌美元（6）日早盤一開盤就貶破31.4元，一度來到31.43元，貶值5.5分，但由於年關近，市場新台幣資金需求仍大，新台幣隨後止貶回升，只是升幅有限，最高來到31.37元，小升0.5分，目前在31.371至31.39元升貶互見。
記者顏真真／台北報導
美國強勁的非農就業報告，澆熄市場對美國聯準會（Fed）在3月降息的希望，也帶動美元持續走強，並站穩在104之上，亞洲主要貨幣兌美元偏弱盤整，其中日圓兌美元貶至148，今日早盤一度來到148.76價位，目前在148.55附近震盪，韓元早盤在1330.45至1333.92兌1美元盤整，離岸人民幣兌美元在7.2136至7.2201遊走。
至於新台幣兌美元在前一交易日重貶逾1角後，今日早盤持續走貶，而且一開盤就貶破31.4元，以31.42元、貶值4.5分開出，隨後進一步下探31.43元，貶值5.5分，但由於台股已封關，加上再過兩天新台幣也將封關，新台幣資金需求仍在，新台幣隨後止貶回升，來到31.37元，小升0.5分，目前在31.371至31.39元升貶互見。