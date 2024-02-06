台科大團隊綠藻創業！使用AIoT發展綠牆、淨氣機　實現減碳綠建築

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台科大表示，綠佳佳團隊已設立公司，創辦人賴弘翌是台科大建築系博士候選人。他說明，目前產品研發均使用AIoT（人工智慧AI結合物聯網IoT）優化綠藻養殖技術控制參數，在APP後台協助建立雲端數據監控後台回收數據，小至優化居家室內空氣，大至協助碳盤查及ESG報告等企業減碳。
賴弘翌表示，原本團隊以植物為發想，後來發現台灣養殖綠藻品質全球聞名，又是封閉系統，於是創造出目前市場上唯一具備簡單、高效、淨化的室內外藻類養殖系統，不僅可客製化，更結合科技，透過手機APP進行智慧養殖。
台科大提到，該公司成員目前除了賴弘翌之外，還有2名員工，大家90%時間都投身研發，除了建築背景的團隊成員外，目前也與化工專業的台科大化工系教師吳耀豐密切合作，共同研發居家養殖綠藻的營養液配方，計算綠藻吸收二氧化碳能力；團隊也積極向公部門及對永續議題有興趣的企業接觸。
台科大表示，綠佳佳團隊自2015年開始深耕產品研發，並在2020年全球仿生設計大賽獲得全球前10，更是台灣唯一；台科大育成中心的輔導，也讓他們在2023年獲選為U-start創新創業計畫第二階段績優團隊。
賴弘翌說，很感謝台科大育成中心的輔導，提供內容包含專業業師諮詢，有助於更深入地了解成立公司各項細節，像是如何安排公司股份，以及設計相關專業商業損益評估表、成本營收概算等，這些都是創業路上必須面對和解決的重要問題。
賴弘翌回憶，在創業比賽過程，除了經濟支援，更重要的是獲得寶貴經驗和學習機會。在初期，團隊主要專注技術層面，但過程中發現，在技術問題之外，如何訂定公司的長期、中期、短期目標；如何與合作廠商進行洽談；如何將技術轉化為商品化產品等，都是必須面對的問題，這些都是在創業比賽過程學到的，也瞭解該怎麼在專注於技術開發的同時，不忘公司願景和客戶需求。