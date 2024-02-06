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NBA／湖人防守大將Jarred Vanderbilt傷勢不重！預計休養3至4週

▲湖人防守悍將Jarred Vanderbilt傷勢狀況不嚴重，估計休養3到4週即可歸隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人防守悍將Jarred Vanderbilt傷勢狀況不嚴重，估計休養3到4週即可歸隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯湖人（NBA）防守悍將Jarred Vanderbilt，日前在作客波士頓塞爾提克的比賽時，Jarred Vanderbilt在「無碰撞」的情況倒下，在經過核磁共振檢查後確定為右腳扭傷，湖人官方也在今（6）日宣布，Jarred Vanderbilt預計缺陣3至4週。

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據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「Jarred Vanderbilt在接受X光檢查後，右腳傷勢呈現陰性，但湖人球團將針對他的中足部位傷勢，尋求更多的醫療諮詢，除了可能因此缺席數週外，甚至還可能接受會讓他整季報銷的手術。」湖人今（6）日宣佈，Jarred Vanderbilt只會缺席3至4週。

現年24歲的防守型前鋒Jarred Vanderbilt，在休賽季與湖人簽下4年4800萬美元的合約（約15億台幣），但本季飽受傷勢所苦，在開季就因左腳跟滑囊炎傷勢缺席20場，如今又確定將至少缺席3至4週，本季在29場出賽中，能攻下5.2分、4.8籃板與1.2抄截，可說是湖人防守體系中重要的一員。

值得一提的是，目前湖人陣中還有多名傷兵，包括季前用中產特例簽下的新援Gabe Vincent（接受膝蓋手術），與前鋒Cam Reddish右腳踝扭傷歸期未定。

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