魅力不輸黃色小鴨！民眾狂問「此裝置」在哪 已吸兩百萬參觀人潮
小鴨魅力無法擋，自1月27日起小鴨現蹤愛河灣，迄今已突破200萬參觀人潮。觀光局長高閔琳表示，本次活動集結豐富遊樂設施及美食市集，將16-18號碼頭打造成「冬日遊樂園」，更邀請國內外及高雄在地藝術家於16-18碼頭展出多件裝置藝術作品，包括超好拍的黃色潛水艇「黃小婷」，最受小朋友們喜愛也同時吸引高雄全家海神隊球員前來朝聖的「黃色球池」，而話題性十足的跌倒「屁屁鴨」，更是網路討論度爆表，每位民眾到現場不忘狂問它到底在哪，其實就在高雄18號碼頭。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄市觀光局長高閔琳說，「2024高雄冬日遊樂園」除讓民眾感受療癒加倍的黃色小鴨外，周邊也安排一系列好玩、好拍、好逛的作品及活動，要讓大家嗨翻整個高雄港。為迎接16-18碼頭開放，特別邀請高雄在地企業「嘉鴻遊艇集團」，配合市府的營造黃色旋風及港灣風情，以CNC打造一艘長6.3米Yellow Submarine黃色潛水艇「黃小婷」。黃色潛水艇不僅是黃色裝置藝術的亮點，更希望藉由作品喚起大小朋友對海洋的興趣，培養親水文化，推廣高雄這個海港城市。
另一個網路討論度爆表的裝置藝術就是「屁屁鴨」，是結合黃色小鴨的概念與意象進行設計，以「倒頭栽」的方式露出可愛的鴨屁股跟鴨蹼，向藝術家霍夫曼的黃色小鴨致敬。在開展前、還在裝設未完成階段就被民眾拍到，引發網友熱烈討論，有些民眾一開始還真的誤以為是黃色小鴨「本鴨」跌倒，讓觀光局急忙澄清，而民眾們也更瘋狂直呼小鴨跌倒「好可愛」，也有人笑稱「這隻鴨喝多了」，後續更在網路上掀起一系列kuso 搞怪照。
在碼頭遊樂園的場域內，還有超吸睛、直徑達20公尺的超大型黃色球池，連高雄全家海神隊球員胡瓏貿、余煥亞、呂威霆也前來。另市府文化局及高雄市立美術館亦邀請台日知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人於高雄港17號碼頭，共同展出《療癒森林》。作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置，超吸睛的巨大裝置讓觀眾紛紛直呼超萌又可愛。
觀光局補充說道，這次也特別在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN！家族成員等裝置作品，與愛河灣前的兩隻黃色小鴨相互呼應，包括「黃阿瑪的後宮生活」八隻可愛的小貓、「OPEN！家族」成員的LOCK醬、Please美眉、條碼貓、YAMAHA機車Vinoora等12組充氣裝置，歡迎大家一同沿著愛河，再至愛河灣及16-18號碼頭看小鴨、玩樂園、吃美食。