NBA／Curry生涯3600顆三分達標！2個月內飆進百顆　持續推進紀錄

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在本場比賽開始前，Stephen Curry的生涯三分球進球總數為3,599顆，距離達成紀錄僅差1顆。在比賽進行到第二節剩下4分29秒時，勇士以6分差落後籃網的時候，發起一波進攻。
由「嘴綠」Draymond Green拉到外線持球，吸引防守者上前。Gui Santos也同時來到外線，幫空手跑位的Stephen Curry做出空檔，Stephen Curry接過Draymond Green的傳球，迅速往側邊墊出一步後，瞬間拔起投籃，命中本場首顆三分，也同時是生涯的第3,600顆三分球。
值得一提的是，Stephen Curry達成3500顆三分球紀錄是在去年的12月17日，同樣面對籃網隊的比賽，期間推進100顆進球的紀錄，只花費不到兩個月的時間。若能持續維持出賽，也許有望在下個賽季突破4,000顆紀錄。
NBA史上三分榜排名第2的是「雷槍」Ray Allen，他生涯命中了2973顆；第3為洛杉磯快艇球星James Harden，他命中了2870顆；第4位為「大嘴」Reggie Miller，其生涯命中2560顆。
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