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醫院評鑑結果出爐！醫學中心「加3間」　急診部分負擔漲價350元

▲衛福部長薛瑞元今（6）日主持記者會，並公布醫院評鑑結果。（圖／記者林志怡攝，2024.02.06）
▲衛福部長薛瑞元今（6）日主持記者會，並公布醫院評鑑結果。（圖／記者林志怡攝，2024.02.06）

記者林志怡／台北報導

這次醫院評鑑於2023年舉行、攸關台灣19家醫學中心名單，日前因結果外流爭議引發關注，後衛福部長薛瑞元也坦言，目前的評鑑標準過於陳舊，將啟動改革措施。今（6）日薛瑞元主持記者會，並公布醫院評鑑結果，新增台北區、北區的醫學中心共3家，包括台北慈濟醫院、部立雙和醫院、台大醫院新竹分院。

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醫學中心在健保病床費、護理費給付等，可取得較高的額度，而醫學中心及區域醫院急診部分負擔收費標準中，會醫院所層級別採定額方式收取費用，醫學中心為750元、區域醫院為400元，每4年一次的醫院評鑑中，都會有不少醫療院所努力提高分數「往上擠」、希望加入醫學中心的行列。

薛瑞元說明，依據112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心共10家，增額評定2家，分別為台北慈濟醫院以及部立雙和醫院；北區（桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣）則因為區域人口增加，新增台大醫院新竹分院1家醫學中心。

此外，薛瑞元表示，台北區申請醫學中心評鑑的11間醫療院所，成績其實都有達到醫學中心評鑑標準，排序7到10名的成績都很相近，排序前10名的醫院都已經具有醫學中心或準醫學中心的資格，增額評定的2間醫院都位在新北市，有助於均衡新北市醫療資源。

薛瑞元表示，新增2間醫略中新疆增加健保醫療費用支出約1.6億點，佔該分區總點數的0.009%，對健保財務影響尚屬輕微；另考量北區人口數達到400萬，因人口成長，會有對應的醫療需求出現，因此增加1家醫學中心，若113年度醫院評鑑有相同情況，會比照按理。

另薛瑞元表示，2023年12月已經成立醫院評鑑改革小組，會救醫院評鑑制度進行盤點與全面檢視，尤其著重於醫療服務品質，希望就此提高鑑別度，也將研擬專任評鑑委員制度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動，預計2年內定出基準初稿，3年後下一輪醫學中心評鑑時正式上路。

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