真的龍易發！桃園熟男財運旺　連兩刮抱走逾百萬元

越接近年關，刮刮樂賣越好，不少人想試手氣，也有人財運太旺，接連刮中大獎，繼上次桃園50歲男子在4天內接連刮中2個「2000萬超級紅包」的100萬元，現在桃園市又有1名熟男不久前才刮中5000元，隔天再挑「2000萬超級紅包」，結果一刮就中了100萬元，還開心直呼彩券行名字取得太好，他就是看到外面帆布才每天來買彩券，「龍億發」真的容易發。
記者顏真真／台北報導
今年台彩推出的「2000萬超級紅包」，同樣每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，也吸引許多民眾搶先買來刮刮看，看自己是否幸運中大獎，也確陸續傳出有人中大獎的好消息，甚至有人財運太旺連續中獎，而且都發生在桃園。
先前桃園有位年約50歲男子就在4天內接連刮中兩個「2000萬超級紅包」的100萬元。中獎人是先是到桃園市楊梅區環南路上的「金大發彩券行」試試手氣，在店員熱情介紹下買了1張「2000萬超級紅包」，沒想到第一次買面額2000元的刮刮樂就刮中100萬元。沒想到過了2天聚餐結束後，又到桃園市楊梅區大成路上另一家「馬上贏投注站」買了3張「2000萬超級紅包」回家刮，沒想到竟再度刮中100萬元。
如今又有1名年60歲男子在桃園市八德區的「龍億發彩券行」幸運刮中「2000萬超級紅包」。根據彩券行轉述，這名幸運兒最近滿常來買刮刮樂跟彩券，運氣相當好，不久前才刮中5000元，隔天挑了面額2千元的「2000萬超級紅包」，果真一刮直接中100萬元。也讓這名幸運得主開心直呼，你們彩券行名字真是取太好了，他就是看到外面的帆布才每天來買彩券，「龍億發」真的容易發」。