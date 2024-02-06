除夕「全台濕冷」跌破10度！春節年假天氣3段變化 降雨趨勢出爐
本週將迎接長達7天的春節年假，中央氣象署氣象預報中心技正羅雅尹表示，春節年假天氣大致分為3階段，「前期溼冷、中期乾冷、後期回暖」，小年夜（2/8）起冷氣團一路影響至初三（2/12），期間氣溫將跌破攝氏10度，初四（2/13）回溫。而華南雲雨區也將帶來豐沛水氣，週三（2/7）至除夕「全台有雨」，北台灣有局部大雨，初二（2/11）雨勢趨緩，但冷氣團仍帶來乾冷環境，民眾外出務必留意氣溫、雨勢狀況。
記者張志浩／綜合報導
羅雅尹指出，本週冷空氣等級落在「大陸冷氣團」至「強烈大陸冷氣團」之間，並在小年夜抵達，除夕至初一是最冷的時段，中部以北早晚低溫為攝氏10至11度，南部、花東為攝氏13至14度，沿海、近山區則不到攝氏10度，除了較南端的屏東外，全台白天高溫不超過攝氏20度，體感整天濕冷。
羅雅尹說明，初二、初三台灣持續受冷氣團影響，早晚低溫受輻射冷卻影響，北台灣仍只有攝氏10度左右，不過由於水氣減少、雨區縮小，白天高溫會略微回升，初四冷氣團影響告一段落，各地氣溫將會逐日回升，到開工日體感溫暖舒適，白天高溫皆可達到攝氏25度左右。
降雨部分，羅雅尹提及，華南雲雨區東移，明（7）日北部、東北部率先有雨，且北台灣有局部大雨，小年夜和除夕雨區擴大，全台都有降雨機率，北台灣持續有較大雨勢，配合冷氣團低溫，3000至3500公尺以上高山有降雪機率，初一西半部雨勢漸緩，僅剩東半部地區雨勢較明顯，初二水氣進一步減少，天氣轉為乾冷，連假後期、開工日環境更乾，各地大致晴朗。