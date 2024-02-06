分析柯文哲敗選後問題　黃暐瀚：瞻前顧後讓關鍵少數不見「關鍵」

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黃暐瀚直言，柯文哲提倡「新政治」，高喊「理性、務實、科學」，其實原本是很受民眾期待的，不過這場選舉，讓民眾黨浮現了若干問題，若選後只是抱怨媒體不幫忙，外加幾句俏皮話：「別人有藍媒綠媒，我們只有倒霉」，就以為四年後可以勝選總統，那柯主席跟民眾黨支持者，可能很難不再失望一次。
黃暐瀚表示，選舉的結果證明，民調是科學的，所以，不信民調或批評「某某民調是假的」這樣的態度跟發言，必須從此根絕，立院8席原本有機會換到「一副兩召」（副院長＋兩召委），但因為瞻前顧後，不敢表態，讓「關鍵少數」只剩「少數」，不見「關鍵」。
黃暐瀚提到，他也知道柯文哲不是真的主張「大學畢業才能投票」，但這話準總統賴清德、總統候選人侯友宜以及中華民國史上任何一位「總統級政治人物」都沒人這樣講過，「你柯文哲講了，媒體報了，再來怪『斷章取義』？柯應該先問問自己，這種言論，『何必出口』」。
黃暐瀚說，2018柯文哲在北市拿41%勝選，2022黃珊珊同樣選北市，卻只拿25%敗選，同樣都是台北市，為什麼差了16%？理由很簡單，2018民進黨支持者，「忍痛」投給了柯文哲，到了2022卻不願再投黃珊珊。
黃暐瀚提到，柯文哲去年11月之前，擁有「藍白＋淺綠」，聲勢不差，但「六點聲明」之後，綠色選民失望離開；「君悅開撕」又讓藍營選民大舉出走，藍綠都跑掉之後，柯文哲就陷入跟黃珊珊一樣的窘境，拿能25%，但不能贏。
黃暐瀚強調，面對問題，才能解決問題，柯文哲若真的想贏，「理性、務實、科學」得「真的做到」，才有可能。
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