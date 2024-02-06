足球／梅西港日差別待遇！抵達日本微笑揮手 7日友誼賽有望上場
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港友誼賽坐滿全場，被全場球迷狂噓，紛紛高喊退票。儘管如此，邁阿密國際已於昨（5）日飛往東京，將於7日對陣日本J1聯賽的神戶勝利船，據阿根廷媒體報導，在梅西香港賽被罵爆之後，這回日本友誼賽有望上場。
記者路皓惟/綜合報導
梅西領軍邁阿密國際造訪香港進行表演賽，但因為沒有上場遭致「炎上」，梅西被批評的不僅是因傷缺陣，更讓香港球迷氣憤的是，梅西訪港期間面無表情，尤其比賽當天與球迷幾乎零互動，頒獎禮舉行時更站到球隊的最後一排，全程不發一語，臉上毫無笑容，也沒有跟球迷揮手。
不過梅西在抵達日本後，下機時的表情明顯輕鬆許多，手拿橘色手提行李箱和一杯瑪黛茶，不時面帶微笑，更笑着向在場球迷揮手，跟香港有著強烈的對比。
阿根廷媒體《M1》報導，邁阿密國際與神戶勝利船之戰，梅西有望披掛上陣，「教練團傾向在這場比賽給梅西上場時間。」
此外，邁阿密國際日前公布球隊將赴日對戰神戶勝利船後，梅西還特意拍短片向日本球迷問好，「大家好，我們即將前往日本，在東京踢表演賽，期待與大家見面，到時候見啦。」
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